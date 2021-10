iOS- und Monterey-Betas bringen einige Änderungen mit – Veröffentlichung wohl durchgesickert

Bugfix: Ungewolltes Löschen aus der Ferne

Monterey: Universal Control "Beta"

Tab-Leiste in Safari

Die Betaphase von iOS 15.1 läuft erst seit rund drei Wochen, allerdings ist die Freigabe bereits in Sicht. So deutete ein Apple-Mitarbeiter das Datum an, dies erfolgte angesichts der Reaktion auf eine zu schließende Sicherheitslücke (siehe unten). Demnach ist es in der Woche nach dem Apple-Event so weit – womit ohnehin allgemein gerechnet wurde. Apple hat in den jüngst verteilten Betas aber noch an anderen Stellen geschraubt, sowohl in iOS als auch macOS Monterey. Wir fassen die wichtigsten Änderungen zusammen, die in Beta 4 (iOS) bzw. Beta 10 (Monterey) ausfindig zu machen waren.Ein Sicherheitsforscher hatte herausgefunden , dass sich iPhones und iPads ungewollt aus der Ferne löschen lassen, indem eine Bluetooth-Sicherheitslücke ausgenutzt wird. Zwar wollte Apple den Fehler zunächst nicht bestätigen, antwortete aber mit einiger Verzögerung, iOS 15.1 behebe das Problem. Die Aktualisierung solle in der Woche vom 25. Oktober an alle Nutzer verteilt werdenAuf der WWDC-Keynote im Juni hatte Apple eine neue Funktion präsentiert, welche Mac und iPad sehr eng miteinander verschmilzt. Das als "Universal Control" bezeichnete Feature ermöglicht es, Maus, Cursor und Tastatur von einem auf das andere Device bewegen zu können. Allerdings bedarf es dazu eines etwas neueren Macs (ab 2016). Im Juni hatte Apple diesbezüglich übrigens noch M1-Macs genannt, die Angabe dann aber korrigiert. In der zehnten Beta von macOS Monterey ist Universal Control nun wie angekündigt als "Beta" vorhanden – und soll diesen Status auch nach allgemeiner Freigabe von Monterey vorerst tragen.Safari in macOS Monterey erhält ebenfalls eine optische Anpassung. Allerdings folgt diese der Tradition seit der frühen Betaphase, kontinuierlich Änderungen des Juni-Builds rückgängig zu machen. Beim Großteil der Nutzer kam die Neugestaltung von Safari sehr schlecht an, so auch die Neupositionierung der Lesezeichen. In Beta 10 ist hingegen wieder alles beim Alten und man findet die Bookmarks an der gewohnten Stelle – und zwar oberhalb der Tab-Leiste. Safari in iOS 15 und Monterey gilt als gutes Beispiel, wie viel sich während der Beta noch ändern kann, sofern Feedback überwiegend negativ ausfällt.