iOS 15 & iPadOS 15: Welche Geräte wahrscheinlich nicht mehr kompatibel sind

iOS 15 macht einen Schnitt

Unterstützte Geräte

"iPhone 13"-Lineup, welches Apple im Herbst 2021 vorstellt

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2. Generation)

iPod touch (7. Generation)

2021 erscheinendes iPad-Lineup

12,9" iPad Pro

9,7", 10,5" und 11" iPad Pro

iPad Air 3. Generation

iPad Air 4. Generation

iPad 6. Generation

iPad 7. Generation

iPad 8. Generation

iPad mini 5. Generation

Sicherheitsupdates

Seit einiger Zeit erscheinen im Jahrestakt neue Betriebssysteme für alle Apple-Plattformen. Apple stellt diese stets im Sommer anlässlich der Entwicklermesse "Worldwide Developers Conference" vor und gibt erste Beta-Versionen an Entwickler aus – meist einen Monat später folgt eine Public Beta, welche jeder Kunde herunterladen kann. Im Herbst erscheinen meist kurz vor Auslieferung neuer iPhone-Modelle die finalen Versionen aller Betriebssysteme.Auch in diesem Jahr ist davon auszugehen, dass Apple nicht vom gewohnten Fahrplan abrückt. Die Worldwide Developers Conference im Sommer 2021 dürfte wieder als reines Online-Event stattfinden, wie dies schon im vergangenen Jahr der Fall war. Apple wird hier einen ersten Ausblick auf iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 wie auch watchOS 8 geben.Alle Geräte, welche iOS 13 unterstützen, laufen auch mit iOS 14. Dies bedeutet, dass ein iPhone 6s, 6s Plus und iPhone SE (1. Generation) die aktuellste Betriebssystemversion unterstützen. Doch einem Bericht nach wird sich dies mit iOS 15 ändern.Das iPhone 6s, 6s Plus wie auch das SE der 1. Generation sollen nicht mehr von iOS 15 profitieren. Auch das iPad mini der 4. Generation, das iPad Air 2 und das iPad der 5. Generation sollen nicht mehr unterstützt werden.Dem Bericht nach kann iOS 15 und iPadOS 15 auf folgenden iPhone- und iPad-Modellen installiert werden:Obwohl das iPhone 6s, 6s Plus und iPhone SE der 1. Generation künftig kein aktuelles iOS mehr unterstützen, wird Apple die Geräte zumindest für eine gewisse Zeit mit Sicherheitsupdates versorgen. Auf neue Funktionen muss man hier allerdings verzichten, da es sich bei den Updates vorheriger Betriebssystemversionen in den allermeisten Fällen nur um Sicherheitsupdates handelt.