iOS 15.4.1 und macOS Monterey 12.3.1 sind erschienen

Neuerungen in iOS 15.4.1

Die Batterie wurde nach dem Update auf iOS 15.4 möglicherweise schneller leer als erwartet.

Braille-Geräte reagierten eventuell nicht mehr, wenn durch Text navigiert oder ein Hinweis angezeigt wird

„Made for iPhone“-Hörgeräte können in einigen Apps von Drittanbietern unter Umständen die Verbindung verlieren.

macOS 12.3.1 – Neuerungen

Externe Displays (USB-C oder Thunderbolt) schalteten sich teilweise nicht an, wenn sie mit einem Mac mini 2018 verbunden wurden

Bluetooth-Geräte, so zum Beispiel Game Controller, konnten die Verbindung mit dem Mac verlieren, wenn Audio über bestimmte Beats-Kopfhörer ausgegeben wurde

watchOS 8.5.1 ebenfalls erschienen

HomePod 15.4.1

Keine Betas erschienen

Apple lässt derzeit außergewöhnlich viel Zeit verstreichen, um nach Veröffentlichung der letzten Systemupdates mit der nächsten Betaphase zu beginnen. Zweieinhalb Wochen ist die Freigabe von iOS 15.4 sowie macOS 12.3 schon her, aber von weiteren größeren Updates fehlt derzeit jede Spur – die Downloadsektion im Entwicklerbereich steht gähnend leer. Ohne vorab zum Test zu rufen, hat Apple nun aber eine kleinere Aktualisierung für alle iPhone- und iPad-Nutzer freigeben. Wer sich nach neuen Updates in den Systemumstellungen umsieht, bekommt ab sofort iOS 15.4.1 angeboten. Den Mac hat Apple ebenfalls nicht vergessen und verteilte macOS 12.3.1. Auch für das Apple TV sowie den HomePod gibt es neue Systemversionen.In der Updatebeschreibung geht Apple darauf ein, welche Fehler in der neuen Systemversion behoben sind. iOS 15.4.1 mit Buildnummer 19E258 nahm sich demnach folgender Baustellen an:Sollten überraschenderweise noch weitere, sichtbare Änderungen auftauchen, werden wir diese Meldung natürlich umgehend aktualisieren. Wer in den Systemeinstellungen noch keinen Update-Hinweis sieht, sollte sich noch kurze Zeit gedulden – nicht alle Anwender sehen Systemupdates gleichzeitig.Für macOS Monterey hält Apple gemäß Updatebeschreibung zwei Bugfixes parat. Demnach beseitige Apple die folgenden beiden Fehler:Neben iOS 15.4.1 und macOS 12.3.1 hat Apple auch ein Update für watchOS 8.5 veröffentlicht. Laut der Update-Beschreibung bringt watchOS 8.5.1 Fehlerbereinigungen und Sicherheitsupdates mit.Auch für den HomePod und HomePod mini steht ein Update bereit: Die HomePod-Software steht ab sofort in Version 1.5.41 zum Herunterladen bereit und soll laut der Update-Beschreibung Probleme bei der Steuerung von HomeKit-Zubehör über Siri beheben.Wie eingangs erwähnt, rief Apple keine neue Betaphase ins Leben. Mit der Vorstellung der nächsten "Major Releases", namentlich iOS 16 und macOS 13, ist für Juni zu rechnen, die allgemeine Freigabe dürfte wieder im September/Oktober erfolgen. Wenn Apple nun eine derart lange Beta-Pause einlegt, gibt es vorher wohl maximal noch ein bis zwei größere Updates für iOS 15 und macOS 12. Apple scheint mit den Systemen auf einem Stand angelangt zu sein, der nur noch Bugfixes erforderlich macht.