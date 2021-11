iOS 15.2 und macOS 12.1 als zweite Beta – einige neue Funktionen

Neuerungen der Systemupdates

Aktuelle Betaversionen

macOS 12.1, Beta 2, Buildnummer: In Kürze (veröffentlicht: 09.11.2021)

iOS 15.2, Beta 2, Buildnummer: In Kürze (veröffentlicht: 09.11.2021)

iPadOS 15.2, Beta 2, Buildnummer: In Kürze (veröffentlicht: 09.11.2021)

watchOS 8.3, Beta 2, Buildnummer: In Kürze (veröffentlicht: 09.11.2021)

tvOS 15.2, Beta 2, Buildnummer: In Kürze (veröffentlicht: 09.11.2021)

In den vergangenen Jahren gab es im Dezember häufiger noch einmal wichtige Apple-Neuerungen – sei es das letzte Systemupdate vor der Weihnachtspause oder der Verkaufsstart neuer Hardware. Ein Blick auf die Betaphase von iOS 15.2 und macOS 12.1 deutet darauf hin, dass die Fertigstellung der Aktualisierungen ebenfalls noch für Ende dieses Jahres geplant ist. Bis Mitte Dezember dürften die Updates demnach für alle Nutzer erscheinen. Bei den neuen Systemversionen gibt es mehr als nur Bugfixes, denn Apple bereitet auch funktionelle Neuerungen vor. Unter anderem liefert Cupertino Funktionen nach, die schon vor Monaten versprochen waren.In der ersten Entwicklerversion waren bereits zahlreicher Änderungen aufgetaucht. Unter anderem ist SharePlay nun in macOS Monterey als Beta verfügbar. Außerdem unterstützt macOS 12.1 mehr Grafikkarten, dies betrifft die Anbindung externer GPUs. iOS 15.2 bietet hingegen ein neues Design für die Mitteilungsübersicht (siehe ), um mehr über den Inhalt eingegangener Nachrichten anzuzeigen.Als weitere Verbesserung führt Apple den sogenannten "App Privacy Report" ein, der Nutzern zeigt, welche Daten die installierten Apps sammeln wollen und worauf sie zugreifen. Auch die Notruffunktion zeigt sich vielseitiger, fortan lässt sich nämlich festlegen, wie ein Notruf ausgelöst werden soll. An kleineren Fehlerbehebungen fielen Anpassungen des SwiftUI-Frameworks sowie Bugfixes bei der Verwaltung von Abos im App Store auf.Neu in Beta 2: Die "Communication Safety"-Funktionen in iMessage, um vor schädlichen Inhalten zu schützen. Damit ist kein Scan nach illegalem Content, sondern eine Art Nachrichtenfilter gemeint. Wenn Minderjährige beispielsweise Nacktbilder verschicken oder empfangen wollen, zeigt das System eine Warnung an – wird diese bestätigt, so ist der Austausch zwar möglich, die Eltern erhalten aber eine Warnung.Zuletzt wie immer der kurze Statusbericht zur Downloadsektion im Entwicklerbereich. Apple führt derzeit die folgenden Releases als Betaversion auf, angegeben sind Buildnummer und das Veröffentlichungsdatum.