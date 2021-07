Die Neuerungen in iOS 14.7

Unterstützung für das MagSafe Akku-Pack für iPhone 12, 12 mini, 12 Pro und 12 Pro Max

Apple Card: Familien-Option hinzugefügt, um Kreditrahmen mit Familienmitgliedern zu teilen

Aus der Home-App lassen sich nun Timer auf dem HomePod starten

Luftqualitätsoptionen stehen ab sofort in Kanada, Frankreich, Italien, Niederlanden, Süd-Korea und Spanien zur Verfügung

Ab sofort können wieder Playlisten in Apple Music mit anderen Nutzern geteilt werden

Fehler bei der Wiedergabe von Dolby Atmos und Apple Music Losless behoben

Wurde eine Service-Warnung bezüglich der Batterie eines iPhone 11 angezeigt, wird diese nicht durch einen Neustart entfernt

Fehler bei der Mail-Einbindung von Braille-Displays behoben

Aktualisierung: Ebenfalls RC-Versionen von macOS 11.5 und watchOS 7.6 erschienen

Aktuelle Vorabversionen

macOS 11.5, RC 1: Buildnummer: 20G70 (veröffentlicht 13.07.2021)

iOS 14.7, RC 1, Buildnummer: 18G68 (veröffentlicht: 13.07.2021)

iPadOS 14.7, RC 1, Buildnummer: 18G68 (veröffentlicht: 13.07.2021)

tvOS 14.7, RC 1, Buildnummer: 18M60 (veröffentlicht: 13.07.2021)

watchOS 7.6, RC 1, Buildnummer: 18U63 (veröffentlicht: 13.07.2021)

Apple stellte heute Abend überraschend das MagSafe Akku-Pack für iPhone 12, 12 mini, 12 Pro und 12 Pro Max vor – und dies erfordert auch eine neue iOS-Version. iOS 14.7 erschien soeben als erste Release-Candidate-/Golden-Master-Version und bringt eine ganze Reihe von Neuerungen mit. Lesen Sie hier, was in iOS 14.7 neu ist.Momentan sind nur die englischen Update-Notizen zu iOS 14.7 verfügbar – hier die Übersetzung der einzelnen Punkte:Entwickler und Mitglieder im Public-Beta-Programm können ab sofort den Release Candidate von iOS 14.7 herunterladen. Es wird erwartet, dass Apple die finale Version von iOS 14.7 in der kommenden Woche für alle Nutzer freigibt.Neben iOS 14.7 RC hat Apple auch die Release-Candidate-Versionen von macOS 11.5 und watchOS 7.6 herausgegeben, welche nun ebenfalls von eingetragenen Entwicklern und von Mitgliedern in Apples Public-Beta-Programm heruntergeladen werden können.macOS 11.5 bringt unter anderem eine verbesserte Podcasts-App mit, welche nun über einen Bibliothek-Tab alle abonnierten Podcasts anzeigt. Ferner behob Apple diverse Probleme in der Music-App.Momentan lassen sich über die Entwickler-Seiten folgende Vorabversionen von iOS 14, macOS 11, watchOS 7 und tvOS 14 herunterladen: