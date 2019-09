iOS 13 und macOS Catalina: Apple macht Neuerungen bei iCloud Drive rückgängig – keine geteilten Ordner

Änderungen Rückgängig gemacht

Geteilte Ordner erst später?

Beim Datei-Sync über iCloud hatte Apple von Anfang an kein glückliches Händchen: Die erste Umsetzung nach Start von iCloud war sehr fehlerbehaftet. Bei vielen Nutzern verschwanden Dateien oder wurden erst nach Stunden synchronisiert. Mit iOS 9 und OS X Yosemite führte Apple eine große Migration durch – iCloud wurde in iCloud Drive umbenannt und setzte ab sofort auf Apples CloudKit-Infrastruktur, welches schon bei der iCloud Foto Library zum Einsatz kam. Dies führte zu einem deutlich schnellerem und verlässlicherem Sync. Mit iOS 12 und macOS High Sierra erlaubte Apple das Teilen von einzelnen Dateien mit anderen Nutzern, jedoch keiner ganzen Ordner. Der Grund dahinter ist, dass CloudKit zu diesem Zeitpunkt nur 5.000 Datenbankeinträge mit anderen Nutzern zur gleichen Zeit teilen konnte – eine Limitierung, welche Apple Anfang 2019 aufhob.Da die Einschränkung beim Teilen von Datensätzen über CloudKit wegfiel, kündigte Apple auf der WWDC 2019 an, dass iCloud Drive nun auch endlich geteilte Ordner unterstützt. Voraussetzung ist allerdings, dass alle eingeladenen Nutzer iOS 13 und macOS Catalina einsetzen.Nun ist dem Entwickler der bekannten Schreib-App Ulysses Max Seelemann aufgefallen, dass Apple anscheinend die neue iCloud-Drive-Implementierung aus den neusten macOS- und iOS-Betas gestrichen hat. In den letzten Beta-Versionen übernahm ein Hintergrundprozess namens "iCloudDrive" die Synchronisierung der lokalen Dateien mit iCloud Drive. In den neusten Betas ist jedoch der vorherige Sync-Dienst mit dem Namen "bird" wieder zurück und es fehlt jede Spur des neuen "iCloudDrive"-Prozesses. Auch das Steuer- und Testprogramm "brctl" ("Bird-Control") liefert Apple nun wieder mit.Apple ist wohl bei der Umsetzung auf Probleme gestoßen und muss die Einführung der neuen Umsetzung verschieben. Es ist unwahrscheinlich, dass Apple mit einer kommenden Beta-Version wieder auf die neue Methodik umschwenkt – dafür ist die Zeit bis zum geplanten Erscheinungstermin Ende September schlicht zu knapp. Dies bedeutet, dass in den ersten Versionen von iOS 13 und macOS 10.15 Catalina das Teilen von Ordnern mit anderen Nutzern nicht möglich sein wird.