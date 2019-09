iOS 13 ist ab sofort verfügbar

Neu in iOS 13

Oder besser auf iOS 13.1 warten?

Soeben hat Apple auf den Startknopf gedrückt und die finale Version von iOS 13 in die Wildnis entlassen. Nach mehr als drei Monaten Betaphase steht das Update damit allen Anwendern zur Verfügung. Während die Systemupdates normalerweise immer zeitgleich für iPhone und iPad veröffentlicht wurden, gibt es in diesem Jahr ein anderes vorgehen. iOS richtet sich nur noch an Besitzer von iPhone oder iPod touch, iPadOS ist hingegen speziell für das große Tabletdisplay ausgerichtet. Momentan gibt es hingegen nur eine Aktualisierung von iOS.Mindestens erforderlich ist ein iPhone 6s oder neuer, das iPhone SE wird ebenfalls unterstützt. Beim iPod touch muss es die Baureihe der siebten Generation sein. Zu empfehlen ist es, vor dem Update noch einmal ein Backup anzustoßen, um sicher zu sein, dass der aktuelle Stand auch gespeichert ist. Sollte iOS 13 nicht sofort in der Software-Aktualisierung auftauchen, dann sollte man es einfach einige Minuten später noch einmal versuchen.Die zahlreichen Änderungen und Verbesserungen von iOS 13 hatten wir in diesem Artikel zusammengefasst. Zu den wichtigsten Umstellungen zählen die Einführung des systemweiten Dark Modes, überarbeitete Versionen von Apple Maps sowie Fotos, außerdem diverse kleinere Anpassungen über das ganze System hinweg. Außerdem führt Apple nun offiziell den neuen Dienst "Apple Arcade" ein, welcher für monatliche Abogebühren vollen Zugriff auf rund 100 Spiele bietet.Für Verunsicherung sorgen momentan Berichte über ein Sicherheitsproblem unter iOS 13, welches die Umgehung des Lockscreens ermöglicht und Zugriff auf die Kontakte des Nutzers erlaubt. Es ist zu momentan zu empfehlen, denn Zugriff auf Daten via Sperrbildschirms stark einzuschränken – ändern lässt sich dies in den Systemeinstellungen.Wer zudem Wert darauf legt, alle Geräte im eigenen Apple-Kosmos auf dem gleichen Software-Stand zu halten, hat auch deswegen ein Argument, noch knapp zwei Wochen warten. Am 30. September erscheint nämlich nicht nur iPadOS 13 (wahrscheinlich direkt als Version 13.1), sondern eben auch iOS 13.1. macOS 10.15 Catalina lässt allerdings noch länger auf sich warten, gemäß Apples Prognose erfolgt die Freigabe erst irgendwann im Oktober.