iOS 13 Beta 7: Die Neuerungen

Alle bisher bekannten Neuerungen in iOS 13 Beta 7

Dark Mode im Kontrollzentrum angepasst

Ordner auf dem Home-Screen

Bilder und Anhänge aus Nachrichten löschen

Bitte nicht stören

Blockierte Adressen in Mail

Neuer Erklärungstext zu unterdrückten Anrufen bei unbekannten Nummern

Bessere Anzeige von Bildern in der Fotos-App

Find My funktionstüchtig

In etwa einem Monat wird Apple die finalen Versionen von iOS 13 und iPadOS für alle Kunden freigeben – bis dahin werden noch einige Beta-Versionen für Entwickler und in Apples Public-Beta-Programm folgen. Apple geht nun langsam dazu über, nur noch Fehler in den Vorabversionen zu beheben – neue Funktionen oder Anpassungen werden immer seltener vor dem geplanten Starttermin.In der letzten Vorabversion fügte Apple dem Kontrollzentrum einen Knopf zur Steuerung des neuen Dunkel-Modus hinzu. Apple passte nun die Beschriftung an: Dort steht nun "Light Mode" und "Dark Mode" statt "Light Appearance" und "Dark Appearance".Ebenfalls in der letzten Beta passte Apple die Hintergründe der Ordner auf dem Home-Screen an – die aktuelle Vorabversion macht die Änderung wieder rückgängig. Statt sich farblich am Hintergrund orientierende Ordnerrahmen sind diese nun wieder in leicht durchsichtigem Weiß gehalten.Apple brachte in der aktuellen Beta die Funktion zurück, mit der sich aus Nachrichten Bilder und andere Anhänge entfernen lassen. Dazu muss der Nutzer auf das kleine i-Symbol drücken und kann anschließend die Anhänge von seinem Gerät entfernen.Die Einstellung "Bitte nicht stören" wird nun verlässlich auf die gekoppelte Apple Watch übertragen – in vorherigen Betas klappte dies häufig nicht.Apple hat der Mail-App neue Optionen für blockierte Versender hinzugefügt: Dort kann der Anwender nun spezifizieren, was mit einer solchen E-Mail passieren soll. Entweder kann keine Aktion durchgeführt werden, die E-Mail markiert werden oder in den Papierkorb verschoben werden.Apple hat in der aktuellen Beta einen verständlicheren Text hinzugefügt, was passieren soll, wenn die Option "Unbekannte Anrufer stumm schalten" aktiviert ist:Apple hat die Anzeige von Bildern in der Fotos-App in der "Alle Fotos"-Ansicht verbessert. Die Größe der Fotos auf dieser Übersichtsseite wurde deutlich erhöhrt, so dass nun auf einem iPhone Xs drei Fotos nebeneinander angezeigt werden – statt zuvor 5.In der siebten Beta funktionieren jetzt so gut wie alle Bereiche der neuen "Find My"-App. Es ist nun wieder möglich, benachrichtigt zu werden, sobald ein als verloren gemeldetes iPhone gefunden wird. Außerdem fügte Apple einen Link zur iCloud-Webseite hinzu, wenn man einem Freund helfen will, der gerade sein Apple-Gerät verloren hat: