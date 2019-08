iOS 13 Beta 6: Die Neuerungen

Gestern läutete Apple die sechste Beta-Runde von iOS 13 und iPadOS ein – und führt immer noch sichtbare Änderungen am Betriebssystem durch. Die neue Beta steht vorerst nur für eingetragene Apple-Entwickler zur Verfügung – der Erfahrung nach erscheint aber im Laufe des Tages die Public Beta für Mitglieder in Apples Beta-Programm. Hier eine Übersicht zu allen Neuerungen von iOS 13 Beta 6:- Ab sofort lässt sich der Dark Mode, welcher in iOS 13 neu hinzugekommen ist, über den Control Center an- und abschalten:- Apple veränderte die Darstellung von Ordnern auf dem Home-Bildschirm. Diese sind jetzt nicht mehr durchsichtig Weiß, sondern passen sich an den ausgewählten Bildschirmhintergrund an. Es ist nicht sicher, ob dies ein Fehler ist oder ob die Farbanpassungen Absicht sind:- Die Link-Vorschau lässt sich nun pro Webseite abschalten. Drückt man auf iPhones mit 3D-Touch feste auf einen Link, öffnet sich normalerweise eine Vorschau. Dieses Verhalten kann man nun deaktivieren:- iOS 13 konnte zuvor mittels Siri den Nutzer auf eine bevorstehende Nachricht hinweisen – Apple entfernte nun aber die betreffende Option wieder aus den Einstellungen. Voraussetzung war die Nutzung von AirPods der 2. Generation- Datenschutz: Apple weist den Nutzer nun erfreulicherweise darauf hin, wenn eine App häufig den Standort abfragt. So kann der Anwender entscheiden, der App die Nutzungsrechte zu entziehen:- Datenschutz und Sicherheit: Apple warnt nun den Nutzer, wenn eine App sich mit einem Bluetooth-Geräten verbinden will:- Neue Willkommensbildschirme im App Store und in der Fotos-App:- Lautstärkeeinstellung: Apple verringerte die Anzahl der Lautstärkeschritte von 34 auf 16 mögliche Schritte- LTE-Symbol: Apple verringerte nun wieder die Größe des LTE/4G-Symbols in der Statusleiste. In der letzten Beta vergrößerte Apple die Darstellung maßgeblich und machte die Änderung nun wieder rückgängig.