iOS 12: Nutzer zögern mit dem Umstieg, vergleichsweise langsame Verbreitung

Von Apple gibt es zwar noch keine offiziellen Zahlen, wohl aber Daten namhafter Marktforschungsunternehmen. Wie üblich legt beispielsweise Mixpanel recht schnell nach Veröffentlichung eines großen Systemupdates erste Ergebnisse vor und vergleicht, wie sich diese im Vergleich zu früheren Releases verhalten. 48 Stunden nach Freigabe von iOS 12 war das System bereits auf rund zehn Prozent der erfassten Geräte installiert. Damit entschieden sich etwas weniger Nutzer zum sofortigen Umstieg als noch vor einem Jahr – stellt man dem die Werte von iOS 10 entgegen, dann sind es sogar wesentlich niedrigere Anteile. iOS 11 erreichte die Marke von 10 Prozent bereits nach 24 Stunden, wohingegen im Falle von iOS 10 schon 14,4 Prozent der Nutzer das Update direkt am ersten Tag hinter sich gebracht hatten.Die frühen Zahlen geben natürlich noch keine Hinweise darauf, ob das neue System langfristig auch geringere Akzeptanz als vorherige Iterationen genießt. Stattdessen ist es eher eine Frage, ob Nutzer so große neue Funktionen vorfinden, dass sie diese sofort verwenden wollen. Bei iOS 12 stehen bekanntlich aber nicht Funktionen im Vordergrund, sondern etwas weichere Kriterien wie Stabilität, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit – lediglich letztgenannten Punkt können Anwender direkt wahrnehmen. Dennoch hat iOS 12 jetzt schon den Marktanteil unter allen iOS-Installation erreicht, den die aktuelle Android-Version (Oreo 8) erst nach einem Jahr schaffte.Ganz anders sieht es natürlich auf Seiten mit technikbegeisterten Lesern aus. Auf MacTechNews griffen gestern nämlich bereits knapp 60 Prozent der Mobilnutzer mit iOS 12 zu, wohingegen iOS 11 auf 36 Prozent abstürzte. iOS 10 kam auf glatte zwei Prozent, iOS 9 auf 1,2 Prozent. Am Tag vor der offiziellen Freigabe lag iOS 12 bereits bei knapp 10 Prozent, wohingegen zu diesem Zeitpunkt iOS 11 noch ca. 85 Prozent hielt. Ein einzelner Zugriff wurde übrigens auch von iOS 4 registriert – damit liegt das vor acht Jahren aktuelle System auf dem letzten Platz der serverseitigen System-Charts. Selbst BlackBerry konnte sich mit ganzen drei Zugriffen innerhalb eines Tages souverän vom alten iOS absetzen...