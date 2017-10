iOS 11 „schlecht für Nutzersicherheit“: Kritik an WLAN- und Bluetooth-Knopf im Kontrollzentrum

Kritik von Bürgerrechtlern

Wie man WLAN und Bluetooth wirklich abschaltet

Wenn man eine Funktion oder einen Dienst ausschaltet, möchte man sich auch darauf verlassen können, dass er tatsächlich deaktiviert ist und nicht im Stillen weiter arbeitet. Bis einschließlich iOS 10 galt dies auch für die An-, bzw. Ausschalter von WLAN und Bluetooth im Kontrollzentrum. iOS 11 hat dahingehend eine Änderung vorgenommen: Das scheinbare Deaktivieren der drahtlosen Schnittstellen trennt lediglich alle aktiven Verbindungen, deaktiviert aber nicht die Schnittstelle als Ganze. Für den Nutzer ist dieses neue Verhalten nicht transparent erkennbar.Genau dies ruft nun die Bürgerrechtler der US-amerikanischen Electronic Frontier Foundation (EFF) auf den Plan. Diese von ihnen kreativ als »off-ish« statt »off« bezeichnete Verhaltensweise stelle ein Sicherheitsrisiko dar. Denn das Deaktivieren von WLAN und Bluetooth in Zeiten, in denen man keinen Bedarf für kabellose Verbindungen hat, sei eine empfehlenswerte Maßnahme zur Nutzersicherheit. Apple untergrabe sie mit iOS 11.Sobald der Nutzer die Knöpfe im Kontrollzentrum bedient, graut sich das entsprechende Symbol aus und suggeriert damit die Abschaltung des Dienstes. Die aktiven Verbindungen werden getrennt, aber im Hintergrund arbeiten WLAN, bzw. Bluetooth weiter. Wahrscheinlich möchte Apple, dass gekoppelte Geräte wie etwa die Apple Watch oder der Apple Pencil trotzdem nutzbar bleiben; für den EFF öffnet das neue Verhalten Angreifern Tür und Tor und gefährdet somit den Nutzer.Hinzu kommt, dass sich auch die eigentlich deaktivierten Drahtlos-Verbindungen von selbst wieder reaktivieren können, nämlich entweder wenn der Nutzer den Standort wechselt oder spätestens am folgenden Morgen um 5 Uhr. Die einzige zwei Möglichkeiten, WLAN und Bluetooth als Schnittstelle gänzlich zu deaktivieren, besteht im Flugmodus (der allerdings zusätzlich auch den Mobilfunk deaktiviert) oder darin, die beiden Dienste händisch über die Einstellungen-App zu deaktivieren. Wie dies funktioniert, hatten wir in diesem Tipp-Artikel für Sie bereits aufgearbeitet: