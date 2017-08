iOS 11: App Store spendiert Mac-Programmen endlich ordentliche Vorschauseite

Redesign des iOS App Stores steht an

Wie getrennt Apples zwei App Stores für iOS und Mac sind, ist besonders dann gut zu erkennen, wenn man auf einem iPhone oder iPad auf einen Link zu einer Mac-App tippt. Zwar erkennt iOS sofort, dass es sich um einen Artikel aus dem Mac App Store handelt und wechselt auch verlässlich in die App-Store-App, zeigt dort aber nur äußerst spärliche Informationen an. Man sieht lediglich den Hinweis, dass es sich um eine macOS-Anwendung handelt, die vom Mac aus zu laden ist. Der Link auf weitere Informationen führt zur Herstellerseite, nicht zu weiteren Store-Informationen. Wer unterwegs weitergehende Angaben zu einem solchen Programm braucht, ist folglich erstmal aufgeschmissen.Mit dem nächsten Monat erscheinenden Update auf iOS 11 wird sich dies endlich ändern. Bereits in den aktuellen Betaversionen erscheint nach einem Link zum Mac App Store eine vollständige Preview-Seite der betreffenden App. Zwar kann man sie weiterhin nicht vom Mobilgerät aus kaufen - und selbstverständlich erst recht nicht laden -, aber immerhin sieht man den Preis, Mac-Screenshots, den Beschreibungstext, Bewertungen und einige weitere Informationen.Den Mac App Store richtete Apple im Januar 2011 ein; die visuelle Verknüpfung mit dem iOS App Store ließ also über sechs Jahre auf sich warten. Der umgekehrte Weg ist übrigens deutlich einfacher gangbar. Alle Informationen über iOS-Apps können über die iTunes-App eingesehen werden; sogar der Kauf ist über Apples Medienzentrale am Mac möglich. Klicks auf App-Store-Links in Webseiten führen zu HTML-Versionen der entsprechenden App-Store-Seite.Die Vorschau von Mac-Apps ist lang nicht die einzige Neuerung des App Stores in iOS 11. Das gesamte Design wird sich verändern, sowie auch die Sortierung. So unterscheidet Apple künftig den Spiele-Bereich des Stores von der Sektion für Produktiv-Apps. Eine Übersicht über alles, was sich dort sonst noch ändert, bietet dieser Artikel: