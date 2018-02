iOS 11.3 Beta 2: Neues Entwickler-Framework für Bildungseinrichtungen

In der zweiten Beta-Version von iOS 11.3, welche gestern erschienen ist, findet sich ein neues Framework für App-Entwickler: ClassKit. Mit dem neuen öffentlichen Framework soll es wohl möglich sein, Fragebögen für Schüler zu erstellen, die dann mittels iCloud auf alle Geräte in der Klasse geschickt werden. Die Antworten der Schüler werden dann zurück auf das Lehrer-iPad zur Auswertung übertragen.Über das ClassKit-Framework lässt sich wohl auch eine Art von Kiosk-Modus aktivieren, bei dem der Schüler eine App nicht verlassen kann - wohl um zu unterbinden, dass im Internet nach Antworten recherchiert wird.Bisher hat Apple über das Entwickler-Portal noch keinerlei Dokumentation zu ClassKit bereitgestellt. ClassKit ist aber explizit als öffentliches Framework deklariert, so dass Dritthersteller dies für die App-Entwicklung nutzen können - es handelt sich also nicht um ein internes Framework für Apple-Apps.In den USA läuft ChromeOS Apples Lösung iOS zunehmend den Rang in Bildungseinrichtungen ab - hauptsächlich aufgrund des günstigeren Preises der Geräte. Apple versucht wohl durch ausgefeilte Software-Lösungen, hier gegenzusteuern.