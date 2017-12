iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 und tvOS 11.2.5 in der ersten Beta

Anfang der Woche gab Apple die erste Beta des kommenden macOS-Updates frei, jetzt sind auch Entwicklerversionen von iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 und tvOS 11.2.5 erschienen. Da in wenigen Tagen Apples Weihnachtspause beginnt, werden die Builds daher wohl eine ganze Weile aktuell bleiben - sofern Apple nicht direkt schon in den Wochentakt eintritt, da es keine weitreichenden Anpassungen gibt. Bislang fielen in keinem der vier aktualisierten Systeme sichtbare Neuerungen auf. Auch in Updatebeschreibung dokumentiert Apple nur sehr wenige Punkte.Aus den Release Notes gehen noch ein paar bekannte Fehler hervor, die es bis zur allgemeinen Freigabe zu beheben gilt. Apple nennt unter anderem ein Problem im ARKit sowie im Vision-Framework. Auch der Simulator in Xcode sorgt in bestimmten Konstellationen für Fehler, wenn iOS-Apps im Simulator ausgeführt werden.