iFinance 4.3 mit BarclayCard, Sammelüberweisungen und mehr

Die wichtigen neuen Funktionen in iFinance 4.3

Preis und Verfügbarkeit

Synium Software, unter anderem Betreiber von MacTechNews.de, hat ein größeres Update für iFinance vorgestellt. iFinance bietet Online-Banking, also Abruf von Konten und Überweisung - ist aber gleichzeitig auch ein leistungsfähiges Haushaltsbuch mit einer Vielzahl an Auswertungen und Analysefunktionen. Während sich die meisten Banking-Programme in erster Linie auf Kontoverwaltung beschränken, liegt der Fokus von iFinance darauf, die vorhandenen Daten auszuwerten und dem Nutzer einen bessern Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu ermöglichen. iFinance 4 gibt es sowohl für den Mac als auch für iPhone und iPad - die iOS-Version enthält zudem auch eine App für die Apple Watch, um den Kontostand unterwegs ansehen oder direkt an der Supermarktkasse Ausgaben eintragen zu können. Außerdem lassen sich in iFinance beliebig viele Datenbanken anlegen - beispielsweise eine für die privaten Finanzen, eine für das Familienkonto und eine für den Verein.(Mac App Store: iFinance 4.3 ist ein kostenloses Update für alle Kunden der Version 4. Zu den wesentlichen Neuerungen zählt die Unterstützung der (deutschen) BarclayCard. Außerdem beherrscht iFinance jetzt Sammelüberweisungen - natürlich immer vorausgesetzt, die eigene Bank bietet diese Funktion auch via Banking-Schnittstelle HBCI an. iFinance 4.3 erfüllt auch einen weiteren Kundenwunsch, nämlich automatisches Schließen einer Datenbank bei Inaktivität des Nutzers. Außerdem wurde die Geschwindigkeit beim Kontoabruf erhöht. Bei der Verwendung mehrerer Konten erkennt iFinance, wenn es sich bei einer Überweisung um eine Umbuchung handelt. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass bei Umbuchungen nicht wirklich Geld ausgegeben, sondern nur Vermögen umgeschichtet wird. In grafischen Auswertungen sind damit alle Darstellungen akkurat.iFinance für Mac wird exklusiv über den Mac App Store verkauft und steht momentan mit 50 Prozent Umsteiger-Rabatt zur Verfügung. Damit kostet iFinance 4.3 nur 19,99 Euro statt 39,99 Euro. iFinance für iPhone, iPad und Apple Watch kostet 4,99 Euro statt 9,99 Euro (Store: ). Vorausgesetzt werden OS X 10.10 Yosemite oder neuer bzw. iOS 9 und neuer.