iCloud bzw. CloudKit und Kaspersky: Probleme und mögliche Behebung

Seit den frühen Mac-Tagen wird bereits die Frage diskutiert, ob auch Mac-Nutzer Software gegen Malware nutzen sollten. Noch immer kursieren keine Mac-Viren, wohl aber Trojaner, die man sich schnell beim Download von Programmen aus zwielichtigen Quellen eintreten kann. Der Datenaustausch mit Windows-Nutzern wird ebenfalls oft als Argument genannt, warum auf dem Mac ein Viren-Scanner sinnvoll sein kann - auch wenn dem Mac dann nichts passiert, ist so zumindest der Windows-Anwender besser geschützt. Eine auch auf dem Mac häufig eingesetzte Schutzsoftware ist die Suite "Kaspersky Internet Security". Diese kann sich jedoch empfindlich mit iCloud beißen, wie wir eindeutig nachgestellt haben.Betroffen sind alle Programme, die auf Apples CloudKit-Framework zum Sync via iCloud setzen. CloudKit ermöglicht es unter anderem, via iCloud gemeinsam an Dateien zu arbeiten. Dabei lassen sich einzelne Einträge abgleichen und nicht wie über iCloud Drive nur komplette Dateien. In den letzten Wochen hatten sich zahlreiche Kunden von MacStammbaum an uns gewandt, deren Dateiabgleich mit merkwürdigen Fehlermeldungen scheiterte. Der in MacStammbaum integrierte Sync- und Kollaborationsdienst "CloudTree Sync & Share" setzt massiv auf CloudKit, sodass beliebig viele Nutzer an einem gemeinsamen Stammbaum forschen können und alle Änderungen direkt abgeglichen werden.Es gelang uns, diese zunächst nicht nachvollziehbaren Fehlermeldungen einzugrenzen. Es stellte sich schließlich heraus, dass nicht die CloudKit-Implementierung von MacStammbaum das Problem war, sondern ein Konflikt zwischen Kaspersky Internet Security und CloudKit. Betroffen sind damit sämtliche Programme, die größere Datenmengen via CloudKit abgleichen - darunter auch Apples iWork oder die Fotos-App. Seit macOS Sierra steht CloudKit samt Kollaboration auch Drittanbietern zur Verfügung, weswegen immer mehr Entwickler von den Möglichkeiten Gebrauch machen.Eindeutig reproduzierbar schlägt der Abruf immer dann fehl, wenn in den Einstellungen von Kaspersky Internet Security die Option aktiviert ist, alle HTTPS-Verbindungen zu prüfen. Sobald größere Dateien (als "CKAssets") ins Spiel kommen, harmonieren CloudKit und Kaspersky nicht mehr. Wer auf Kaspersky Internet Security setzt und merkwürdige Sync-Fehler in iCloud-Apps erhält, sollte daher die Option deaktivieren und überprüfen, ob es anschließend funktioniert. Apple reagierte übrigens auf unseren Fehlerbericht und gab an, das Problem zu überprüfen.