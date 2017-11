iA Writer mit einfacheren Blockzitaten, Matheformeln & Berechnungen in Tabellen

=(...)

Der beliebte Markdown-Editor iA Writer bietet in der aktuellen Version 4.1.3 mehrere praktische Neuerungen, die vor allem den Umgang mit Zahlen erleichtern sollen (zur App: ). So werden in allen Design-Optionen mathematische Formeln nach TeX -Notation unterstützt, womit sich komplexe Brüche abbilden lassen. Neben der Darstellung erlaubt iA Writer auch die Berechnung einfacher Formeln.Wie bei einer Tabellenkalkulation lassen sich Formeln innerhalb von Tabellen eintragen. In den Formeln kann man sich nicht nur auf andere Tabellenzellen beziehen, sondern ebenso natürlich Konstanten und Funktionen von math.js verwenden. Wichtig ist hierbei nur, dass man in einer Tabellenzelle die Formel mitumschließt.Für Vielschreiber interessant sind die anderen Neuerungen. Hierzu zählt ein alternatives Schriftbild namens "Duospace", welches bereits viele Nutzer zu begeistern weiß, allerdings bislang nur lateinische Buchstaben unterstützt. Ebenso steht über Actions eine einfachere Möglichkeit für Blockzitate zur Verfügung. Auch das Einrücken von Listen wurde verbessert.Kleinere Fehlerbehebungen sowie Stabilitätsverbesserungen runden das Update ab. Wer übrigens den Menüpunkt "File > Open Quickly" vermisst, wird nun unter "Window > Quick Search" fündig. iA Writer erfordert in der neusten Version mindestens macOS 10.11 El Capitan. Der Preis beläuft sich im App Store auf 21,99 Euro . Für bestehende Nutzer ist das Update kostenlos. iA Writer gibt es auch für iPhone und iPad, zum Preis von 5,49 Euro , mit einem ähnlichen Funktionsumfang und für geräteübergreifende Synchronisation.