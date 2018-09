Zum Ausprobieren: Viele neue Funktionen in macOS Mojave

Neue Desktophintergründe – zwei davon dynamisch

Akzent-Farbe

Continuity Camera – Bilder mit dem iPhone aufnehmen

Kürzlich-Benutzt-Bereich im Dock

Tab-Icons in Safari

Neuer DVD-Player

/System/Library/CoreServices/Applications

Neue Screenshot-Funktionen

Die neue macOS-Generation ist kein kleines Update: Apple hat viel Arbeit in macOS 10.14 Mojave gesteckt und neben den großen Features wie dem Dark Mode oder dem neuen Mac App Store bringt das Update auch eine große Menge an Detailverbesserungen mit. Hier ein Überblick:Anders als iOS 12 bringt macOS Mojave eine ganze Reihe neuer Desktop-Hintergründe mit. Zwei von diesen sind dynamisch – das bedeutet, dass diese sich der aktuellen Tageszeit anpassen.Dynamische Hintergründe:Neue Hintergründe:Neben dem Hell- und Dunkel-Modus lässt sich in macOS Mojave auch eine Akzent-Farbe festlegen. Diese wird für Benutzeroberflächen-Elemente wie beispielsweise Popup-Knöpfe verwendet. Acht Farben stehen zur Auswahl - völlig frei wählen kann der Nutzer die Farbe aber nicht.Will man schnell mit seinem iPhone ein Bild aufnehmen und auf dem Mac versenden oder eine Dokument scannen, steht mit "Continuity Camera" ein praktisches Feature zur Verfügung. Per Rechtsklick kann man aus dem Erscheinenden Kontext-Menu sofort die iPhone-Kamera aktivieren und ein Bild machen – dies wird sofort auf den Mac übertragen und eingefügt.Auch das Dock wertete Apple in macOS Mojave auf. Rechts neben den fest im Dock verankerten Apps gibt es einen neuen Bereich, in dem kürzlich geöffnete Apps gezeigt werden, die nicht fest im Dock verankert sind. Dies ist besonders dann praktisch, wenn man an einem Tag oft eine bestimmte App benötigt, diese aber nicht dauerhaft zum Dock hinzufügen möchte.Safari zeigt optional zu jedem Tab auch das Fav-Icon der betreffenden Webseite an – dies kann in den Safari-Einstellungen aktiviert werden und ist standardmäßig deaktiviert. Besonders bei vielen offenen Tabs kann dies den Überblick deutlich erhöhen.Der DVD-Player gehört in macOS eigentlich zum alten Eisen – Apple bietet keinen Mac mehr mit internem DVD-Laufwerk an. Streaming-Dienste und der iTunes Store für Filme lösten in den vergangenen Jahren die DVD mehr und mehr ab – viele erwarteten, dass die DVD-App mit einem der kommenden macOS-Updates verschwinden würden. Apple hat sich jedoch anders entschieden und die DVD-Player-App mit macOS Mojave mit einem größeren Update bedacht. Der neue DVD-Player (Version 6.0) bringt eine neue Benutzeroberfläche, ein neues Icon, 64-Bit-Unterstützung und Touch-Bar-Integration mit.Der neue DVD-Player findet sich nicht mehr im Programme-Ordner, sondern wird bei Einlegen einer DVD gestartet. Zu finden ist das Programm im folgenden Pfad:Apple hat in macOS Mojave die Bildschirm-Foto-Funktion komplett neu programmiert – diese funktioniert nun ähnlich wie auf iOS-Geräten. Erstellt man durch die Tastenkombination+3 oder+4 ein Bildschirm-Foto, erscheint dies rechts unten als Einblendung auf dem Hauptbildschirm. Von da aus kann der Nutzer das Bild mittels QuickLook bearbeiten oder direkt in ein Programm ziehen. Reagiert der Nutzer nicht, wird das Bildschirmfoto wie gewohnt auf dem Desktop gesichert.