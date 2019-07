Zeitreise: Digitalisierter NeXT-Katalog von 1989 zeigt Hard- und Software der Steve-Jobs-Firma

Alle NeXT-Produkte von 1989 in der Übersicht

„Cool aussehende Maschinen“

Steve Jobs verließ Apple 1985 im Streit und gründetet wenig später mit „NeXT“ ein neues Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Workstation-Computer konzentrierte. Der Apple-Mitgründer hatte vor allem den Universitätssektor und bestimmte Wirtschaftsbereiche als Abnehmer für das hochpreisige Gerät im Visier. Doch der große Markterfolg blieb den Highend-Maschinen verwehrt. Bei Archive.org gibt es jetzt den originalen 1989er Herbstkatalog von NeXT zu sehen.Kevin Savetz hat alle 138 Seiten des Katalogs eingescannt und via Archive.org veröffentlicht. Über die Website können Nutzer jede Seite im Katalog durchblättern. NeXT gibt darin Auskunft über Hardware wie das MegaPixel Display, den Digital Signal Processor und das Mach Operating System. Auch das verfügbare Zubehör von Drittanbietern wird thematisiert. Außer Hardware präsentiert das Unternehmen auch die Software, die Kunden beim Kauf eines NeXT-Rechners erhalten. Dazu zählen Mail, WriteNow, Digital Webster und Wolfram Research. Drittanbieter-Partner wie Adobe werden ebenso erwähnt.Der Katalog gewährt einen genauen Blick darin, was die NeXT-Hardware und -Software sowie das Unternehmen als ganzes ausmachte. Die Betonung von Design und Benutzerfreundlichkeit kommt Apple-Nutzern auch 30 Jahre später noch bekannt vor. Detailverliebt gestaltete Hardware, Benutzeroberflächen und Programmiermöglichkeiten zeigen die Prioritäten, die Steve Jobs für seine Workstations und später auch wieder bei seiner zweiten Zeit bei Apple hatte.„NeXT war ein besonders faszinierendes Unternehmen“, so Savetz gegenüber The Verge . „Es entstand in einer prägenden Epoche der Computerindustrie.“ Obwohl das Unternehmen kommerziell nicht erfolgreich gewesen sei, habe die Hardware und das User Interface schließlich zu den Produkten geführt, die Apple heute anbietet. Aus dem Unterbau des NeXT-Betriebssystem etwa ging Mac OS X im Jahr 2001 hervor. Savetz erfreut sich auch aus einem viel simpleren Grund an allem, was mit NeXT zu tun hat: „Die Maschinen sahen einfach so cool aus.“