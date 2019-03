Zeitreise: 30 Jahre WWW – wie bekannte Seiten früher aussahen

Die Seite des CERN am Anfang und 1993, von Berners-Lee ins Leben gerufen Die Seite des CERN am Anfang und 1993, von Berners-Lee ins Leben gerufen

Apple.com und der Online Store



Links: 1996, rechts: 1997 Links: 1996, rechts: 1997

Apples damaliger Erzkonkurrent: Microsoft



Microsoft.com – 1994, 1995, 1996, 1998 Microsoft.com – 1994, 1995, 1996, 1998

Amazon – ein weiterer Web-Pionier



Der größte Buchladen der Welt... noch ganz schlicht Der größte Buchladen der Welt... noch ganz schlicht

Einige weitere frühe Website-Versuche

Der 12. März gilt als Geburtstag des WWW. Vor 30 Jahren hatte Tim Berners-Lee nämlich erstmals das Konzept eines weltweiten Netzes vorgestellt. Erst 1990 ging allerdings die erste Webseite mit Hypertext und Hyperlinks online ("info.cern.ch") – veröffentlicht vom Meister selbst. Das generelle Konzept eines Webauftritts entsprach 1990 bereits einer aktuellen Seite, wenngleich es natürlich bis auf html noch kaum Web-Technologien gab. Neben Text fand der Seitenbesucher klickbare Textschnipsel vor, die dann auf eine andere Seite verwiesen. Berners-Lees zugehöriger Web-Browser und -Editor hieß WorldWideWeb und lief auf NeXTSTEP, dem Vorläufer von OS X. Die Auslieferung der Webseite über HTTP (Hyper-Text Transport Protocol) erfolgte mithilfe des CERN HTTPd, der ebenfalls auf NeXTSTEP aufbaute.Noch Jahre sollten vergehen, bis sich "das Internet" flächendeckend durchsetzte und es zum Normalfall zählte, beliebig oft und beliebig lang online zu sein. Einen großen Schub hatten Werbekampagnen wie AOLs CD-Versand mit zehn Freistunden gebracht, auch andere große Provider bewarben ab Mitte der 90er Jahre ganz gezielt Normalanwender.Aus dem Medium wurde die wohl wichtigste Plattform zum Informationsaustausch – und vor allem auch, um Menschen miteinander zu vernetzen. Wir wollen in dieser Meldung aber nicht die Geschichte des Webs erzählen, sondern einen Blick auf frühe Online-Angebote werfen. Um das eingangs genannte Beispiel noch einmal aufzuführen, folgendermaßen präsentierte sich das CERN:Apple konnte nach der NeXT-Übernahme auf wichtige Web-Technologien wie WebObjects zurückgreifen und präsentierte 1997 die erste Version des Online Stores. Die Webpräsenz "Apple.com" gab es hingegen schon seit 1996. Folgendermaßen sah Apples erster Ansatz aus, Produkte online zu verkaufen. Leider ist keine höhere Auflösung verfügbar:Apples Hauptseiten erstrahlten nach einer reinen Textversion in den ersten Monaten zunächst noch mit markanter roter Seitenleiste sowie Artikel-Blöcken in der Mitte. Die heißen Themen im Sommer 1997: Mac OS 8 steht vor der Tür – und von BMW gibt es eine kostenlose CD-ROM! Außerdem kann man ein (!) PowerBook gewinnen. Wie sich Apple.com in den weiteren Jahren entwickelte, beleuchten die verlinkten Meldungen unterhalb dieses Artikels.Microsoft hatte sehr früh das große Potenzial des World Wide Web erkannt und begann schon mit Windows 95, Web-Funktionen ins System zu integrieren. Den Netscape Navigator rief Bill Gates als neuen Mitbewerber aus – und konterte mit dem Internet Explorer. Die erste Version von Windows 95 hatte übrigens noch keinen Browser, dieser wurde erst nachgereicht. In den ersten Jahren sah Microsofts Webauftritt folgendermaßen aus – man beachte auch den Hinweis auf eine alternative Textseite, sollte der Browser keine Bilder unterstützen:Ebenfalls schon seit den 90er Jahren als Online-Größe bekannt ist Amazon. Schon 1995 konnte man auf "Amazon.com Books" zugreifen – ganz im damals typischen Look aus grauem Hintergrund mit blauen Links. Die Umbenennung von "Cadabra" auf Amazon war schon erfolgt, dass aus dem Buchangebot eines der wichtigsten Unternehmen der Welt werden sollte, ahnte aber kaum jemand.Jeder hat mal klein angefangen – oder mit einem Designstil, den man heutzutage nicht mehr kennt. Drei Beispiele dafür sind die Google-Startseite, welche die Hauptfunktionalität (Suchleiste) noch zwischen unzähligen anderen Optionen einbettete. Auch YouTubes optische Anmutung war eine ganz andere – und Twitter ("Twittr") erkennt man nur noch per Bildunterschrift...