ZDFheute: Nachrichten-App mit komplett neuem Design

Auch ZDFheute-Website in neuer Optik

Das ZDF hat der hauseigenen ZDFheute-App ein neues, moderneres Design spendiert (Store: ). Auch die Bereichsaufteilung innerhalb der Anwendung ist jetzt anders. Der Reiterliefert den kontinuierlichen Nachrichtenstrom des Tages.Die Integration aller verfügbaren Nachrichten-Videoclips bedeutet eine komfortable Nutzung des entsprechenden Content-Angebots. Ebenso wurde die Website des öffentlich-rechtlichen Senders an die neuen Designvorgaben angepasst.Die neue ZDFheute-App ist in die drei Hauptbereicheundunterteilt. Nutzer können den Xpress-Sektor, der die Nachrichten des Tages beinhaltet, an die individuellen Bedürfnisse anpassen.Entweder zeigt Xpress alle Meldungen der letzten 24 Stunden oder – für mehr Übersicht – nur die wichtigsten. Auch die Option, die ausschließlich die ZDF-Beiträge aus den sozialen Netzwerken bündelt, steht zur Verfügung. Zudem gibt es die Möglichkeit, nur die Nachrichtenvideos der letzten 24 Stunden angezeigt zu bekommen.Der persönliche Bereichbeinhaltet die vom Anwender festgelegten Lieblingsthemen und dessen Merkliste. Ebenso lassen sich hier Sendungsabos und Push-Meldungen verwalten. Einzelne Beiträge können Nutzer über die Buttons rechts oberhalb einer Meldung auf die Merkliste setzen, via Social-Media-Kanäle teilen oder empfehlen. Der Reiterenthält Videos der heute-Nachrichten und ausgewählter ZDF-Sendeformate wieZDFheute 2.0 benötigt mindestens iOS 10.0 und ist kostenlos im App Store erhältlich (Store: ).Außer der iOS-App hat das ZDF auch die Website der heute-Nachrichten optisch modernisiert. Das Design ähnelt dem der App und bietet laut dem Sender einen schnelleren Zugriff auf Inhalte und mehr thematische Vertiefung.