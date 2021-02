YouTube auf älterem Apple TV (3. Generation): Zugriff bald nur noch über Umweg möglich

„YouTube wird bald nur noch via AirPlay funktionieren“

Bei neueren Modellen des Apple TV ändert sich nichts

Das Apple TV 4K ist zwar schon seit 2017 auf dem Markt, doch diverse Nutzer verwenden immer noch den Vor-Vorgänger. Zwar bekommt die dritte Generation des Apple TV schon lange keine neuen Features mehr, doch Apple veröffentlicht nach wie vor Softwareupdates für das Gerät, die Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen bieten. Manche Kunden sehen daher keinen Grund zum Wechsel auf ein aktuelleres Modell – zumal noch diverse Drittanbieter-Dienste wie Netflix die TV-Box von 2012 unterstützen. Doch die App eines beliebten Streaming-Dienstes ist bald nicht mehr auf dem Apple TV (3. Generation) verfügbar: YouTube. Entsprechende Inhalte können dann nur noch über einen Umweg abgespielt werden.Zahlreiche Anwender haben auf ihrem Apple TV (3. Generation) schon den Warnhinweis von YouTube gesehen. Twitter-Nutzer Niels O’Man teilte ein Foto der Einblendung per Tweet. Die Überschrift des Hinweises lautet: „YouTube wird bald nur noch via AirPlay funktionieren.“ Ab Anfang März sei die YouTube-App nicht mehr für die dritte Generation des Apple TV erhältlich. Es gebe jedoch weiterhin den Weg über die Apple-Schnittstelle AirPlay, um Clips des Streamingdienstes auf den älteren TV-Boxen abzuspielen. Nutzer benötigen entsprechend ein iPhone oder iPad, mit dem sie ihre YouTube-Videos auf das Apple TV übertragen. Alternativ funktioniert auch AirPlay per Mac.Für Anwender des Apple TV HD (4. Generation) und Apple TV 4K ändert sich hingegen nichts – hier steht die YouTube-App weiterhin über den App Store von tvOS zur Verfügung. Seit einiger Zeit gibt es zudem immer mal wieder Gerüchte über einen Nachfolger des Apple TV 4K, der beim Unternehmen aus Cupertino in den Startlöchern stehen soll. Schon im letzten Jahr wurde zwischenzeitlich mit einer Veröffentlichung gerechnet. Apple könnte das neue Apple TV unter Umständen zeitnah zum Support-Ende von YouTube auf dem Apple TV (3. Generation) ankündigen. Als Neuerungen werden große Leistungsverbesserungen inklusive Gaming-Fokus und eine neue Fernbedienung erwartet.