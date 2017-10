Wie das randlose iPhone-X-Design auf iPad, MacBook, iMac und Apple Watch aussehen würde

Nasen wohin man blickt

Ränder neben der eigentlichen Anzeigefläche stellen aus der Sicht eines Designers in der Regel tote Bereiche dar, die möglichst klein, dünn und eng gehalten werden müssen. So verpflichtete sich Apple bei der Gestaltung des am Freitag erscheinende iPhone X dem Ziel, alle Ränder abzuschaffen - mit allen daraus resultierenden Kompromissen. Zu diesen gehört nicht nur der Wegfall der Home-Taste und daher auch die Einführung zahlreicher neuer Bedienungsgesten, sondern auch der Abschied vom streng rechteckigen Display. Denn das iPhone X hat nicht nur die prominente Nase am oberen Gehäuserand, in dem die TrueDepth-Frontkamera liegt, sondern vier abgerundete Ecken. Das ist wiederum eine Herausforderung für die Software-Designer, welche den seltsam gestalteten Displayplatz füllen müssen.Sämtliche anderen Apple-Geräte verfügen nach wie vor über ein rechteckiges Display. Doch wenn Apple aus dem iPhone X den neuen Design-Trend kreieren sollte und möglichst alle Geräte mit der Entsperrmethode Face ID ausstatten will, sind diese Zeiten auch bei Tablet, Notebook, Smartwatch und Desktop-PC bald vorbei. Grafik-Enthusiasten bei Curved haben sich schon einmal überlegt , wie die randlose Apple-Geräte im iPhone-X-Design aussehen würden.In jeder einzelnen Ausführung gibt es die kleine, flache Aussparung im oberen Displayrand, um die Frontkamera unterzubringen. Für das Auge, welches die aktuellen Designs von iMac, MacBook, Apple Watch und iPad gewöhnt ist, sehen die Ergebnisse noch ziemlich fremdartig aus. Die etablierte Menüzeile von macOS bietet sich allerdings geradezu an, wenigstens auf iMac und MacBook eine gewisse Form der nicht störenden Integration bewerkstelligen zu können - vielleicht sogar besser als beim iPhone X. An der Apple Watch dagegen wirkt Face ID besonders deplatziert, einerseits weil ein Einbau in das sehr kleine Gehäuse äußerst schwierig werden dürfte und andererseits weil die Entsperrung der Smartwatch ohnehin nur einmal am Tag notwendig ist.