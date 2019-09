Wie Apps trotz deaktivierter Ortungsdienste manchmal über den Standort informiert werden

Benachrichtigungen in der Nähe eines Flughafens

Geofencing ermöglicht zwangsweise Ortung

Apple untersucht die Angelegenheit

Apple stellt in iOS die Möglichkeit zur Verfügung, Apps den Zugriff auf die Ortungsdienste von iPhone und iPad immer nur dann zu erlauben, wenn sie verwendet werden. Offenbar lässt sich diese Einschränkung aber umgehen, so dass Anwendungen auch dann den Standort ermitteln können, wenn sie lediglich im Hintergrund laufen und nicht aktiv genutzt werden.Aufgefallen ist das einem Reddit-User namens Matuteg. Er erhält von der populären App Flightradar24 immer wieder Benachrichtigungen, wenn er an einem Flughafen vorbeifährt. "Willkommen am Airport X", heißt es dann, obwohl die Anwendung geschlossen ist und er sie sogar aus dem Speicher entfernt hat. Zudem hat Matuteg seinem Reddit-Post zufolge der App in den Einstellungen von iOS den Zugriff nur erlaubt, wenn sie verwendet wird. Auch die Hintergrundaktualisierung ist abgeschaltet. Diese Beobachtung machte er auf seinem iPhone bereits mit iOS 12, das Verhalten ist aber auch in iOS 13 nach wie vor festzustellen.Flightradar24 nutzt offenbar die Funktion "Region Monitoring" in der API "Core Location", um den Standort trotz des eingeschränkten Zugriffs auf die Ortungsdienste jederzeit ermitteln zu können. Wenn die App verwendet wird, setzt sie den Beobachtungen eines weiteren Reddit-Users zufolge bis zu 20 Grenzpunkte für das sogenannte Geofencing. Werden diese überschritten, aktiviert iOS die Anwendung automatisch, um ihr die Positionsbestimmung zu ermöglichen. Dieses Verhalten ist durchaus beabsichtigt, beispielsweise können Eltern so mit einer entsprechenden App jederzeit den Aufenthaltsort ihrer Kinder in Erfahrung bringen oder sich alarmieren lassen, wenn diese einen zuvor definierten Bereich verlassen. Apple beschreibt die Funktion ausführlich in der Dokumentation von "Core Location".Apples Beschreibung zufolge kann eine Anwendung "Region Monitoring" nicht nutzen, wenn die Hintergrundaktualisierung deaktiviert wurde, was nach Matutegs Angaben auf seinem iPhone allerdings der Fall ist. Dass Flightradar24 dennoch den Standort ermitteln und Benachrichtigungen absetzen darf, obwohl die App nicht verwendet wird, deutet möglicherweise auf einen Fehler in Core Location hin. Eventuell haben die Entwickler aber auch einen anderen Weg gefunden, um die in den Einstellungen festgelegten Einschränkungen zu umgehen. Matuteg hat Apple bereits im März dieses Jahres auf das Problem aufmerksam gemacht, bislang aber lediglich die Mitteilung erhalten, dass man die Angelegenheit prüfen werde.