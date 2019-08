Wie Apple Lehrern hilft, Schülern das Programmieren näherzubringen

Positives Feedback von Teilnehmern



Apps als Helfer für Herausforderungen von Gemeinden

Apple hat in einem Newsroom-Eintrag Erfahrungsberichte zu den Teacher Coding Academies veröffentlicht, in denen das Unternehmen Lehrern das Programmieren näher bringt und sie zum Coding-Einsatz in Klassen sowie Kursen berät. Das Unternehmen veranstaltete die fünfwöchigen Lehrgänge in den US-Städten Houston, Austin, Boise, Nashville und Columbus. Lehrende von über 70 Bildungseinrichtungen nahmen Apple zufolge bislang an den Veranstaltungen teil."Das Training gibt einem das Gefühl, dass man wirklich etwas erreichen kann. Es war wirklich eine einmalige Erfahrung." Die Einschätzung stammt von Tara Bordeaux, die 2018 die Auszeichnung Teacher of the Year in Texas erhielt. Auch andere Lehrkräfte teilen die Meinung von Bordeaux. Apple betont , dass die Veranstaltungen nicht nur die Vermittlung von Programmierkenntnissen und diesbezüglichen didaktischen Maßnahmen thematisierten. Lehrer interessieren sich dem Unternehmen zufolge darüber hinaus sehr dafür, wie sie Schülern die bestmögliche Umsetzung der Programmierkunst beibringen können. Ultimativ gehe es darum, die „Welt zu einem besseren Ort zu machen“ – angefangen im Ort der jeweiligen Lehranstalt.Die Lehrgänge waren klar strukturiert. Zu Wochenbeginn präsentierten Vertreter lokaler Organisationen besondere Herausforderungen, bei denen eine App helfen könnte. Die in Teams aufgeteilten Lehrer machten sich in der Folge Gedanken darüber, wie die Anwendung funktionieren muss und welche Features dazugehören. Am Ende der Woche galt es, die mithilfe von Apples Programmiersprache Swift kreierten Prototypen vorzustellen.In Boise etwa entwickelten Lehrer eine Anwendung, die der Polizei dabei hilft, Obdachlose auf verfügbare Schlafplätze und Essensausgaben in der Nähe hinzuweisen. An Feuerwehrleute richtet sich eine App, die Lehrer in Austin erstellten. Sie ermöglicht es den Einsatzkräften, zu überwachen, wie lange sie an Einsatzorten krebserregenden Stoffen ausgesetzt waren. Das Fazit einer der Teilnehmer der Teacher Coding Academies lautete: „Wenn die Woche vorbei ist, fühlt man sich sicher genug, um in seine Klassenzimmer zurückzukehren und die Fähigkeiten an seine Schüler weiterzugeben.“