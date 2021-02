Wichtiges Update der Corona-Warn-App (1.12): Jetzt auch für iOS 12 und mit Begegnungshistorie

Begegnungshistorie im Tagebuch

Neue Systemvoraussetzung: iOS 12.5

Das letzte Update ist noch nicht lange her, da gibt es bereits eine weitere bedeutende Aktualisierung der Corona-Warn-App. Die wichtigste Neuerung geht einen Kritikpunkt an, der seit Version 1 diskutiert wurde: Unterstützung älterer iPhones. Bis zu dieser Woche funktionierte die App nämlich nur unter iOS 13 und neuer, denn Apple hatte die "Covid-19 Exposure Notifications" erst zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt auch für iOS 12 nachgeliefert. Dies jedoch erforderte größere Anpassungen der Warn-App, weswegen erst die jetzt erschienene Version 1.12 mit Support für das iPhone 5s und iPhone 6 erscheint. Dem offiziellen Blog zufolge sollte das Update heute oder morgen im App Store auftauchen.Doch noch eine andere neue Funktion hält nun Einzug, denn die Warn-App erweitert das optionale Kontakttagebuch um eine Begegnungshistorie. Während man bislang nur sehen konnte, dass es an X Tagen Risikobegegnungen mit einer infizierten Person gegeben hat, erscheint jene Einblendung nun auch im Tagebuch. Wichtig dabei: Jenes Erfassen der Personen und Orte funktioniert ausschließlich manuell, es gibt weder einen automatischen Abgleich, noch die Möglichkeit, nähere Details zu Personen zu hinterlegen oder gar Einträge aus dem Adressbuch abzufragen (siehe diese Meldung: ). Explizit handelt es sich um eine "private Gedächtnisstütze".Während es auf der Store-Seite zur Corona-Warn-App bislang hieß, man benötige mindestens iOS 13.7, lauten die Mindestvoraussetzungen nun "Erfordert iOS 12.5 oder neuer". Einen kleinen funktionellen Unterschied gibt es, wenn die App auf Geräten mit iOS 12 läuft. In diesem Fall kann die Risikoberechnung nur zweimal pro Tag im Hintergrund ausgeführt werden, wohingegen es unter iOS 13 oder iOS 14 bis zu sechsmal der Fall ist. Bei geöffneter App sieht es dann wieder anders aus, denn der manuelle Aufruf und Abgleich ist auch unter iOS 12 häufiger möglich. Corona-Warn-App im App Store laden