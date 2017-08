Wetter Live mit UV-Angabe für alle Nutzer & iPad Pro 10,5" Optimierung

Wetter Live, eine beliebte App zu Wettervorhersage, liegt im App Store in der kostenfreien Version 5.4 zum Download bereit ( ). Hierbei werden verschiedene Funktionen der weiterentwickelten, kostenpflichtigen Version 5.5 übernommen. Dazu zählt unter anderem eine UV-Angabe zu Belastung durch ungefiltertes ultraviolettes Sonnenlicht.Gerade in den sonnenreichen Sommermonaten ist ein ausreichender Schutz vor zu starker Sonneneinstrahlung empfehlenswert und kann anhand der Angaben von Wetter Live vorgenommen werden. Eine weitere Neuerung betrifft grafische Optimierung für das auf der Entwicklermesse vorgestellte 10,5" iPad Pro. Damit unterstützt Wetter Live alle aktuellen iOS-Geräte.Ebenso enthält die neue Version 5.4 auch Unterstützung für weitere Sprachen. Hierzu zählen unter anderem Dänisch, Norwegisches Bokmål und Polnisch. Zu guter Letzt haben die Entwickler auch die allgemeine Leistung der App verbessert.Wetter Live gibt es zwei Varianten. Die hier behandelte kostenlose Variante liegt in Version 5.4 vor und kann mittels In-App-Kauf werbefrei geschaltet werden. Die kostenpflichtige Variante ist seit einigen Tagen bereits in Version 5.5 erhältlich und kostet 5,49 Euro