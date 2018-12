Welt-Aids-Tag: Apple zeigt rote Store-Logos

Mehr als 20 Produkte

Das Unmögliche tun

Seit Jahren bereits engagiert sich Apple im Kampf gegen AIDS. Ein sichtbares Zeichen setzte das Unternehmen am 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag: Die Logos der Apple Stores erstrahlten in Rot, der Farbe der globalen Aktion "(RED)" gegen die Immunschwächekrankheit.Rund um die Welt wechselten um Mitternacht der jeweiligen Ortszeit die Firmenembleme die Farbe, um auf den Welt-Aids-Tag aufmerksam zu machen. Darüber hinaus veröffentlichte Apple im App Store für iOS zwei Berichte zum Thema. Der erste Artikel "Choose (RED). Give Life." beleuchtet die Partnerschaft des Unternehmens mit der Aktion "(RED)". Darin betont Apple, dass durch den Verkauf von Produkten mit dem "(RED)"-Logo in den vergangenen zwölf Jahren weltweit mehr als 200 Millionen Dollar zusammengekommen seien. Mit dem Geld würden Projekte zur Behandlung von HIV-positiven Menschen beziehungsweise an AIDS Erkrankten finanziert.Apple hebt hervor, dass in diesem Jahr mehr als 20 Produkte - vom iPhone über Beats-Kopfhörer bis zu Armbändern für die Apple Watch - das "(RED)"-Logo trügen und somit einen finanziellen Beitrag zum Kampf gegen die Immunschwächekrankheit leisteten.Im zweiten Bericht mit dem Titel "Let's Do The Impossible" zeigt Apple anhand von Statistiken die Erfolge bei der Behandlung von HIV auf. Darüber hinaus erklärt Deborah Dugan, Chief Executive Officer (CEO) von "(RED)", unter anderem, mit welchen Medikamenten gegen AIDS vorgegangen wird. Die lebensrettenden Arzneimittel seien in Afrika bereits zum Preis von 20 US-Cent pro Tag und Patient zu haben, betont sie.