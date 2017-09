Weitere Eindrücke vom iPhone X - was frühe Tester zum neuen Modell sagen

Das iPhone X kommt erst in einigen Wochen in Kundenhände - wurde kurz nach Ende des gestrigen Events aber schon durch zahlreiche Testerhände gereicht. Aus diesem Grund lässt sich jetzt bereits ein gewisses Stimmungsbild ablesen, wenngleich sich die neue iPhone-Generation natürlich erst einmal in der Praxis bewähren muss. Einigkeit herrscht beim Design, denn sämtliche Tester sind begeistert von der optischen Anmutung des iPhone X. Auch das Display wird in höchsten Tönen gelobt. TechRadar gibt beispielsweise an, man könne gar nicht genug überbetonen, wie großartig die Darstellung aussehe.Apples Ziel, mit dem iPhone X zu beeindrucken, werde schon alleine mit dem Display erreicht. Lebendige Farben, extrem akkurate Anzeige und Grafiken, die wie ins Glas eingelassen aussehen, wie SlashGear hinzufügt. Angesichts dieser sich schier überschlagenden Lobpreisungen kann man jetzt bereits zusammenfassen: In dieser Disziplin scheint Apple wahrlich nicht zu viel versprochen zu haben. Das iPhone X weist die höchste Pixeldichte aller bisheriger iPhones auf, außerdem kommt erstmals ein OLED-Display zum Einsatz.Nur sehr wenige Tester konnten Face ID wirklich unter die Lupe nehmen. Da sich lediglich das Gesicht eines einzigen Nutzers einspeichern lässt, reichte die Zeit nicht aus, alle Anwesenden ausgiebig mit Face ID spielen zu lassen. Die Vorführungen beschränkten sich daher meist darauf, Demos von Apple-Mitarbeitern zu erhalten. Den meisten Rückmeldungen zufolge funktionierte die Gesichtserkennung reibungslos - selbst unter sehr ungünstigen Bedingungen wie Dunkelheit oder grellem Licht. TechRadar zufolge funktionierte Face ID allerdings noch nicht immer zuverlässig. Hier bedürfe es zudem auch noch einiger Überzeugungsarbeit.Apple habe gute Arbeit geleistet, die Überlegenheit des Systems gegenüber vergleichbaren Lösungen zu schildern - ob die Zuverlässigkeit aber ausreiche und es eine gute Entscheidung war, Touch ID komplett zu streichen, müsse sich in den ersten Wochen zeigen. Insgesamt bezeichnet sich TechRadar aber ebenfalls als sehr angetan. Das iPhone X sei jenes futuristische iPhone, auf das man gewartet habe - allerdings zu einem stolzen Preis. Auch SlashGear stolpert trotz aller Begeisterung über den Preis, denn 1000 Dollar in der Basisversion seien eben ein riesiger Batzen Geld für ein Telefon. Die ersten Eindrücke von the Verge samt Video hatten wir gestern bereits zusammengefasst: