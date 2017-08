Weitere Ausbreitung von Apple Pay in Europa steht an

Keine Spur für Deutschland

Skandinavien

Asien

Die langsame, aber stetige Ausbreitung von Apple Pay in Europa wird noch in diesem Jahr den nächsten Schritt nehmen. Das kündigte Apples Finanzchef Luca Maestri während der gestrigen Quartalskonferenz an. Ohne ein genaues Datum zu nennen, werde der Dienst im Jahr 2017 in den drei skandinavischen Staaten Dänemark, Schweden und Finnland an den Start gehen. Allerdings gibt es noch keine lokalisierten Support-Dokumente in den jeweiligen Sprachen, die auf den kommenden Startschuss hinweisen und zusätzliche Informationen geben würden.Deutsche Support-Dokumente dieser Art gibt es dagegen seit Monaten. Deswegen spekulieren viele Beobachter auch seit Langem, dass Deutschland ganz weit oben auf Apples Agenda stehe. Das prominente Fehlen des Landes in Maestris Aufzählung wird als Hinweis darauf gewertet, dass die Verhandlungen mit den hiesigen Banken unerwartet schleppend verlaufen. Allerdings gibt es durchaus andere Erklärungen für die deutsch lokalisierten Apple-Pay-Seiten. Denn in der Schweiz ist der Dienst bereits seit einiger Zeit verfügbar, deswegen sind deutsche Texte bereits notwendig gewesen. Sie auch auf der deutschen Online-Präsenz einzufügen, ist kein besonders schwerer Schritt mehr.Wenn Dänemark, Schweden und Finnland an den Start gehen, sind sie für Apple Pay offiziell bereits das zehnte, elfte und zwölfte Land mit dem Dienst. Am weitesten verbreitet ist es auf unserem Kontinent im Vereinigten Königreich mit 26 Partnern im Finanzwesen. Auch in Russland gibt es bereits eine ganze Reihe von kooperierenden Banken. Die weiteren Staaten mit Apple Pay sind Frankreich, Irland, Italien - hier sind auch die Zwergstaaten San Marino und Vatikanstadt inbegriffen -, Spanien und die Schweiz.Übrigens: Auch außerhalb Europas geht die Ausbreitung von Apple Pay weiter. In Luca Maestris Aufzählung finden nämlich auch die Vereinigten Arabischen Emirate Erwähnung, um 2017 den Dienst einzuführen. Sie werden nach China, Hongkong, Japan, Australien, Singapur, Taiwan und Neuseeland das achte Land in Asien mit Apple Pay sein.