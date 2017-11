Weg mit dem Lärm: B&W PX Bluetooth-Kopfhörer mit aktiver Geräuschkompensation im Test

Kompakt

Marke B&W Bezeichnung PX Art Bluetooth Kopfhörer mit ANC Empf. Preis (€) 399 Verfügbarkeit sofort

typisch

Eins muss man B&W lassen: Die Briten leisten sich offensichtlich eine gut besetzte und bezahlte Designabteilung. Auch und im speziellen für ihre Kopfhörer. Der neue Bluetooth Over-Ear Kopfhörer PX ist ein klarer Beweis dafür. Nur wenige andere Hersteller bieten ähnlich konsequent durchgestylte Kopfbeschallung an, zumal in dieser Preisklasse. Nicht, dass andere keine schönen Kopfhörer bauen würden, aber Bowers & Wilkins-Modelle haben zudem einen besonders eigenständigen Look mit einem sehr markentypischen Design von hohem Wiedererkennungswert.Aber Design ist natürlich nicht alles. Als weltbekannter Hersteller von Lautsprechern bis in den absoluten High-End-Bereich darf ein Kopfhörer mit Bowers & Wilkins-Schriftzug natürlich nicht einfach so lala klingen. Doch auch in diesem Bereich gelingt es B&W immer wieder, nicht nur ausgezeichnete Klangqualität abzuliefern, sondern diesem sogar eine Art „Markenidentität“ aufzuprägen. Im Ernst: B&W Kopfhörer kann man mit einiger Erfahrung schon bei einer Blindverkostung identifizieren. Naja, zumindest ansatzweise, denn es ist nicht so, dass sich der B&W-Klang durch eine unnatürliche Färbung oder andere abträgliche Eigenschaften auszeichnen würde, anhand derer man ihn eindeutig identifizieren könnte. Aber der allgemeine Charakter von B&W-Schallwandlern ist doch irgendwieMit Modellen wie dem P7 ( Test ), P9 Signature ( Test ) oder Drahtloshörern wie dem P5 Wireless ( Test ) hat B&W inzwischen hinlänglich bewiesen, dass sie nicht nur gute Lautsprecher bauen können. Der neue PX, ein Bluetooth Over-Ear Bügelkopfhörer, der im Gegensatz zu seinen Brüdern ohne den Zusatz "Wireless" im Namen vermarktet wird, soll nun die nächste Raketenstufe zünden und insbesondere die vielreisende B&W-Kundschaft erstmals auch mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC = Active Noise Compensation oder Adaptive Noice Cancellation – je nach Hersteller) beglücken. Einem Feature, dass sich derzeit hoher Beliebtheit erfreut. Natürlich hat sich B&W auch dafür etwas besonderes einfallen lassen und die Marketingabteilung lehnt sich ganz schön weit aus dem Fenster, indem sie dem PX attestiert, der erste seiner Art zu sein, dessen Geräuschunterdrückungsfunktion den Klang nicht beeinträchtigt.Der nachfolgende Bericht gibt Auskunft darüber, wie gut sich die jüngste Kopfhörer-Inkarnation von B&W im allgemeinen schlägt und ob seine ANC-Funktion tatsächlich ohne jede Klangbeeinträchtigung funktioniert.