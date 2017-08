Warum viele iPhone-Nutzer gerade 99 Cent für 10 Minuten Stille ausgeben

Automatisches Abspielen im Auto

Nur der Titel ist wichtig

Ob dieser Song als großer Hit in Erinnerung bleiben wird, darf bezweifelt werden. Dennoch ist der Musiktitel von Samir Mezrahi mit dem melodischen Namen »A a a a a Very Good Song« aktuell in aller Munde. In den iTunes-Charts spielt er überall in den Top 100 mit. Im Augenblick steht er in Deutschland auf Platz 77 und in den USA auf Platz 47. Zwischenzeitlich stieg er sogar bis auf Platz 30. Was macht diesen Song so besonders? Er ist knapp zehn Minuten lang und lässt in dieser Zeit nicht den leisesten Ton von sich hören. Die ausgedehnte Stille kostet immerhin 99 Cent und erreicht trotzdem hohes Interesse.Der Hintergrund ist nicht etwa das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung, sondern hängt einfach mit dem seltsamen Verhalten des iPhones zusammen, wenn man es per USB-Kabel an den Bordcomputer eines Autos anschließt. Standardmäßig ertönt daraufhin nämlich augenblicklich ein Song aus der iPhone-Playlist. Besser gesagt nicht einfach ein Song, sondern der in alphabetischer Reihenfolge erste Song. Jedesmal.Samir Mezrahi ist mit seinem »Lied« dementsprechend auch nicht als begnadeter Komponist oder Interpret an den Start im iTunes Store gegangen, sondern als latent genervter Autofahrer, der eines Tages genug von Taylor Swifts Song »All You Had to Do Was Stay« hatte. Diese Klänge begrüßten ihn nach jedem Anstecken des iPhones im Auto und irgendwann empfand er das als etwas repetitiv. Also erfand er als Lösung den »A a a a a Very Good Song«, der hoffentlich stets ganz oben in der alphabetisch sortierten Liste steht. Seitdem quittiert sein Auto die iPhone-Verbindung mit erfrischender Stille, die ausreichend lang ist, um aus der Musikbibliothek einen genehmen Titel auszuwählen. Dieses Maß an Freiheit wollte er mit Leidensgenossen teilen.Seitdem steht »A a a a a Very Good Song« als »Pop«-Song im iTunes Store für 99 Cent zur Verfügung und findet unerwartet hohen Absatz. Das Artwork für das Album-Cover besteht aus einem Schriftzug mit dem herzlichen Inhalt »have a wonderful day«. Für Unentschlossene steht selbstverständlich eine kostenfreie Hörprobe zur Verfügung. Ein deutscher Käufer zeigte sich in den Bewertungen begeistert und lobte besonders den Refrain. Er ist damit nicht der einzige, denn immerhin lässt die Stille in den iTunes-Charts andere Größen wie Mark Forster, Moses Pelham und Katy Perry hinter sich.Übrigens: Aus unbekannten Gründen verhält sich ein iPhone bei einer Bluetooth-Verbindung mit dem Auto-Bordsystem anders und spielt nicht automatisch den ersten Titel ab. Ob und wann Apple auch bei Kabelverbindungen dieses schwer nachvollziehbare Feature abstellt, bleibt abzuwarten. Die aktuelle iOS-11-Beta hat dieses Verhalten jedenfalls noch.Weiterführende Links: