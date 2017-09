Warum Bluetooth 5 in iPhone 8, iPhone X und Apple TV 4K alle HomeKit-Nutzer freut

Im Bereich der Bluetooth-Technik investiert Apple in verschiedene Projekte, um eine effektivere kabellose Kommunikation bei geringem Energieverbrauch zu ermöglich. Ein erstes Ergebnis liefert Apple beim iPhone 8 iPhone X sowie Apple TV 4K ab, welche erstmals den Bluetooth-5-Standard umsetzen, der im vergangenen Dezember verabschiedet wurde (MTN berichtete: ). Übrigens unterstützt der W2-Chip in der Apple Watch Series 3 noch kein Bluetooth 5. Welche Vorteile der neue Bluetooth-Standard bietet, fassen wir nachfolgend zusammen und geben zugleich einen Ausblick auf die kommenden Bluetooth-Technologien.Allgemein bietet Bluetooth 5 unter anderem eine stabilere Datenverbindung, die besser Interferenzen ausgleichen kann. Hierfür müssen allerdings beide Verbindungsteilnehmer Bluetooth 5 beherrschen. Darüber hinaus bietet Bluetooth 5 viele Verbesserungen für den LE-Modus bzw. nun mehrere LE-Modi (LE = Low Energy). Bluetooth 5 LE bietet im regulären LE-Betriebsmodus zukünftig eine verdoppelte Reichweite von 20 Metern für das Internet der Dinge.Konkret profitieren davon zum Beispiel die HomeKit-Geräte zur Heimautomatisierung, die dadurch mehr als 10 Meter auseinander liegen können. Die Unterstützung durch das Apple TV 4K und die neuen iPhone-Modelle stellt diesbezüglich nur einen Anfang dar und weitere Geräte wie iPads und Macs werden sicherlich noch folgen.Der alternative Betriebsmodus von Bluetooth 5 LE kann für HomeKit ebenfalls interessant sein. Hierbei fällt die Reichweite wieder auf die bisherigen 10 Meter, zugleich wird aber die Datenrate auf 2 Mbps verdoppelt. Praktisch ist dies insbesondere bei HomeKit-Sensoren mit Live-Daten oder bei zeitkritischen Vorgängen wie Türschlössern.Jenseits der Heimautomatisierung kann Bluetooth 5 LE mit der hohen Datenrate aber auch für eine bessere Audio-Qualität sorgen. Diesbezüglich arbeitet Apple bereits seit einiger Zeit an einer praktischen Umsetzung, die einer kommenden Generation von AirPods mit W3-Chip zugute kommen könnte.Vielleicht ist dies auch der Grund, warum das neue AirPods-Ladecase mit Qi-Unterstützung zwar von Apple bereits auf der Keynote vorgestellt wurde, aber erst im kommenden Jahr in den Verkauf gehen soll. Apple könnte hier möglicherweise noch interessante Neuerungen in der Hinterhand halten.