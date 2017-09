Vor iPhone-Keynote: Apple aktualisiert Events-App für Apple TV

Wenn Apple am kommenden Dienstag erstmals die Pforten des neuen Apple Park für Pressevertreter öffnet und in das unterirdische Steve Jobs Theater lädt, steht die lang erwartete Präsentation des iPhone 8 an. Diese Keynote kann wie immer über verschiedene Kanäle live beobachtet werden, unter anderem auf dem großen TV-Bildschirm über das Apple TV und die spezielle tvOS-App »Apple Events«. Heute Nacht hat Cupertino diese App in Vorbereitung auf die Veranstaltung aktualisiert.Fortan begrüßt den Betrachter das von der Presseeinladung bekannte Bild des blauroten Apple-Logos sowie eine Information über den genauen Ort und Zeitpunkt der Veranstaltung, jeweils auf die im Apple TV eingestellte Zeitzone umgerechnet. Hierzulande startet die Keynote am Dienstag, den 12. September 2017, um 19 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt steht in der Event-App ein Livestream zur Verfügung. Weiterhin können in der App auch die drei vergangenen Apple-Keynotes, also die WWDC 2017, die MacBook-Pro-Präsentation von Oktober 2016 und das iPhone-Event 2016, als Aufzeichnung angesehen werden.Neben der App bietet Apple höchstwahrscheinlich auch wieder einen Livestream auf der Internetseite an. Selbstverständlich wird MacTechNews wie immer einen Liveticker bereitstellen und alle wichtigen Ankündigungen, Bilder und Informationen in Echtzeit und deutscher Sprache aufbereiten. Die Events-App für tvOS wird von Apple Distribution International entwickelt und ist in Version 2.20 kostenlos im tvOS App Store zu beziehen. Sie benötigt 7 MB freien Speicher.Das September-Event wird traditionell von der Vorstellung einer neuen iPhone-Generation dominiert. In diesem Jahr rechnen Beobachter mit drei Modellen, unter denen auch ein besonders hochwertiges Modell mit randlosem OLED-Display, Gesichtserkennung und kabellosem Laden sei. Weiterhin sind ein Update des Apple TV mit 4K- und HDR-Fähigkeiten, sowie die dritte Generation der Apple Watch mit eigenem LTE-Chip für weitere Unabhängigkeit vom iPhones mögliche Programmpunkte.