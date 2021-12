Vor 30 Jahren: QuickTime erscheint – Multimedia für den Mac

QuickTime sorgt für Ärger zwischen Apple und Apple



Man muss inzwischen schon eine ganze Weile zurückgehen, um eine Zeit zu finden, in der Bewegtbild auf dem Mac noch etwas Außergewöhnliches war. Vor drei Jahrzehnten handelte es sich aber durchaus um eine erstaunliche Neuerung, als plötzlich Bilder laufen lernten – genau 30 Jahre ist es nämlich her, dass Apple die erste Version von QuickTime auf den Markt brachte. Apple führte die Erweiterung erstmals im Mai 1991 auf der damaligen Worldwide Developers Conference vor, im Dezember war es dann endlich so weit und das Multimedia-Framework stand offiziell zur Verfügung. Die Möglichkeiten waren noch ziemlich limitiert, denn die maximale Auflösung (ohne Nutzung externer Hardware) lag lediglich bei 156x116 Pixel bei zehn Bildern pro Sekunde.Allerdings machte sich Apple mit der kleinen Erweiterung nicht nur Freunde. Viele Jahre vorher hatten Apple Computer und das gleichnamige Musiklabel der Beatles vereinbart, dass Apple zwar Namen und Logo verwenden dürfe, Cupertino jedoch der Einstieg ins Musikgeschäft untersagt war. Mit QuickTime sah Apple Corps diese Vereinbarung verletzt, weswegen Apple eine hohe Zahlung leisten musste.Das nächste große Update folgte im Jahr 1994 mit QuickTime 2.0. QuickTime 3 erschien 1998 (erstmals mit Pro-Version zum Bearbeiten von Medien), QuickTime 4 1999 (mit Unterstützung von Videostreaming), QuickTime 5 2001, QuickTime 6 2002 und QuickTime 7 im Jahr 2005 (Flash-Support fiel weg). Mit Mac OS X 10.6 Snow Leopard führte Apple 2009 QuickTime X inklusive QTKit-Framework ein. Allerdings handelte es sich dabei nicht wirklich um eine vollständige Neuentwicklung, sondern viel mehr um eine neue Ebene auf altem Unterbau. Längst handelte es sich bei QuickTime um einen ziemlich antiquierten Ansatz, der Altlasten aus fast 20 Jahren mit sich herumschleppte.Heutzutage gibt es zwar immer noch den QuickTime Player auf dem Mac, das ursprüngliche QuickTime ist allerdings längst Geschichte. Mac OS 10.7 deklarierte Apple QTKit bereits als "deprecated", stattdessen widmete sich das Unternehmen fortan dem neuen AVFoundation-Framework für Mac OS sowie iPhone OS. QuickTime für Windows wurde 2016 ersatzlos eingestellt, nachdem es ohnehin seit Jahren schon keine signifikante Weiterentwicklung mehr gegeben hatte.