Vor 25 Jahren: Apples lange "System 7"-Ära endet

April 1997: Die "System 7"-Ära endet mit dem letzten Update

Zehn Jahre ist es nun schon wieder her, dass Apple beim Mac auf einen Jahrestakt umschwenkte und jeden Herbst eine neue Systemversion präsentierte. Auch zuvor ließ es Apple eher zügig angehen, denn alle 18 bis 24 Monate konnte man zu einem weiteren "Major Release" greifen. Noch ganz anders sah es in den 90er Jahren aus. Distribution von Updates gestaltete sich sehr viel schwieriger, denn dazu bedurfte es vieler Disketten anstatt simpler Downloads. System 7 blieb beispielsweise mehr als sechs Jahre lang aktuell, wenngleich Apple in dieser Zeit mehrere .x-Updates verteilt hatte und alles andere als tatenlos gewesen war.Als System 7 im Mai 1991 auf den Markt kam, handelte es sich um einen wichtigen Meilenstein. Beispielsweise ließen sich ohne den speziellen "MultiFinder"-Modus aus System 6 mehrere Programme gleichzeitig ausführen. Nutzer konnten via AppleTalk Dateien untereinander austauschen und Ordner über das Netzwerk freigeben. Als 32-Bit-System fiel die bisherige Grenze von maximal 8 MB Arbeitsspeicher, darüber hinaus stand virtueller Speicher zur Verfügung. Noch im selben Jahr präsentierte Apple auch die erste Version von QuickTime. In vielerlei Hinsicht markierte System 7 den Einstieg in eine neue Ära. Es hatte sich nicht nur softwaretechnisch enorm viel getan, gleichzeitig war es das erste System für die 1991 eingeführten PowerBooks und somit Apples Einstieg in den Notebook-Markt.Vor 25 Jahren, also im April des Jahres 1997, veröffentlichte Apple das letzte Update für System 7. Dieses trug den Namen Mac OS 7.6.1 und stellte die allererste Aktualisierung für "Mac OS" dar – denn diesen Namen hatte Apple erst im Januar 1997 eingeführt. Zur Installation von Mac OS 7.6 hatte man übrigens die Wahl, entweder 15 Disketten oder eine CD zu bestellen. Dies kostete 69 Dollar, außer man wollte von einem System älter als 7.5 aktualisieren, dann wären es sogar 129 Dollar gewesen. Mac OS 7.6.1 brachte nur kleine Bugfixes mit, das nächste maßgebliche Update stand aber schon bevor: Im Juli 1997 kam Mac OS 8 auf den Markt und beendete noch eine weitere Ära , nämlich die der "Clones". Wer sich noch einmal in System 7 umschauen möchte, dem sei dieser, kürzlich erschienene Artikel empfohlen ( ), der sich mit der Emulation von System 7.5.3 im Browser befasst.