Infinite Mac: Macintosh Quadra im Browser emulieren

Per Javascript im Browser

Persistente Umgebung

Kostenfrei

Im Jahr 2001 stellte Apple die finale Version von Mac OS X vor, welches auf dem zugekauften NeXTSTep basierte und nicht mehr viel mit dem "klassischen" Mac OS gemein hatte. Eine Konsequenz war, dass Software für das klassische Mac OS nicht mehr nativ unter Mac OS X lief. Apple hatte hierfür eine Übergangslösung: Die Classic-Umgebung (Entwicklungsname: "Blue Box"). Hierbei wurde ein komplettes klassisches Mac OS geladen, welche das Ausführen von alten Anwendungen im modernen Mac OS erlaubte. Mit Mac OS X 10.5 Leopard beerdigte Apple die Classic-Umgebung und es gab keine (ins System integrierte) Möglichkeit mehr, alte Software zum Laufen zu bringen.Natürlich gibt es auch heute noch Emulatoren, die ein klassisches Mac OS auf modernen Intel- oder "Apple Silicon"-Macs ausführen können. Ein Beispiel ist " Basilisk II" – doch hier ist im Vorfeld viel Arbeit erforderlich, damit die Emulation korrekt funktioniert.Entwickler Mihai Parparita hat nun einen Emulator vorgestellt, welcher direkt im Browser mittels Javascript eine Apple Quadra nachbildet. Die Idee ist nicht neu: Schon länger gibt es Browser-basierte Emulatoren für DOS, Windows und auch für Mac OS. Doch "Infinite Mac" bringt einige Besonderheiten mit: Durch viele Optimierungen verbraucht die Emulationsumgebung kaum Prozessorleistung im inaktiven Zustand. Ferner ist die Emulation sehr schnell: Der Startprozess von System 7 oder Mac OS 8 dauert auf modernen Macs kaum mehr als drei Sekunden.Um einen langwierigen Download der virtuellen Festplatte zu umgehen und trotzdem eine persistente Umgebung zu schaffen, greift Parparita zu einem Trick: Es ist nicht erforderlich, die gesamte virtuelle Festplatte heruntergeladen – sondern diese wird in kleinere Teile aufgesplittet, welche der Emulator nur bei Veränderungen im Vergleich zum Urzustand herunterlädt. So bleiben Dateien auf dem emulierten Mac erhalten. Auch der direkte Austausch mit dem Host ist über "Infinite Mac" möglich.Infinite Mac ist komplett kostenfrei und kann in jedem modernen Web-Browser ausgeführt werden. Zur Auswahl steht ein vorgefertigtes Image mit Mac OS 7.5.3 oder Mac OS 8.1 . Neuere Mac-OS-Versionen wie Mac OS 8.5 oder Mac OS 9 stehen nicht zur Verfügung, da diese einen PowerPC-Prozessor erfordern und Infinite Mac nur einen 68K-Chip nachahmt. Der Code von Infinite Mac findet sich auch auf GitHub wieder.