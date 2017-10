Videostreaming in Deutschland: Netflix wird teurer

Mit dem Hinweis auf die gestiegene Zahl an exklusiven Film- und Fernsehproduktionen hat Netflix die monatlichen Abonnementspreise des Videostreamingdienstes leicht angehoben. Künftig müssen Nutzer für den Premium-Zugang zwei Euro mehr pro Monat auf den Tisch legen und regelmäßig 13,99 Euro zahlen. Das Standard-Abo erhöht sich um einen Euro auf 10,99 Euro/Monat. Unverändert bleibt lediglich der Basistarif von monatlich 7,99 Euro. Die Erhöhungen betreffen sowohl Neukunden als auch aktive Abonnenten. Letztere werden Mitte des Monats per Mail informiert. Natürlich gibt es für Schnupperfreunde weiterhin zum Einstieg einen Gratis-Monat.Die Basisvariante von Netflix umfasst den gleichen Umfang an Filmen und Serien wie die teureren Varianten. Allerdings gibt es dort keine HD-Qualität und keine Möglichkeit, auf verschiedenen Geräten verschiedene Inhalte gleichzeitig laufen zu lassen. Der Standardtarif dagegen bringt HD mit und bis zu zwei gleichzeitige Streams. Premium-Kunden schließlich können sogar Ultra-HD-Inhalte sehen und mit bis zu vier Personen parallel Filme schauen.Weiterführende Links: