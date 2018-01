Videos: iMac Pro vs. Mac Pro im Leistungvergleich

Wer höchstmögliche Performance braucht, greift beim aktuellen Apple-Sortiment nicht zum Mac Pro, sondern zum iMac Pro. Den 2013 vorgestellten Mac Pro bietet Apple zwar immer noch zum Kauf an, allerdings gibt es nahezu keine Gründe, die noch für den Kauf des in die Jahre gekommenen Mac Pro sprechen. Weder bietet der Mac Pro mehr Flexibilität, noch setzt er sich bei der Rechenleistung ab. Lediglich der Kaufpreis könnte ein Argument sein - sollten dem Anwender die reinen Anschaffungskosten ein Hauptaugenmerk sein. Was zur Markteinführung des Mac Pro allerdings noch beeindruckende Leistungswerte waren, ist inzwischen nicht mehr spektakulär. Eine Videoreportage zeigt, wie sich der Mac Pro gegen den aktuellen iMac Pro schlägt. Gewählt wurden das Basis-Modell des iMac Pro sowie eine Konfiguration des Mac Pro, die preislich ungefähr auf dem gleichen Niveau liegt. Beide Geräte setzen somit auf acht Xeon-Kerne, 32 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD.In Geekbench schafft es der Mac Pro auf 24.000 Zähler, der iMac Pro auf 31.000 Punkte. Deutliche Unterschiede tauchen bei der OpenCL-Leistung (94.500 vs. 157.300), bei Cinebench (1.093 vs 1682) und in Spielen auf. Der iMac Pro verrichtet erwartungsgemäß auch bei Bild- und Videobearbeitung seine Aufgabe wesentlich zügiger - beispielsweise ermittelte ein anderer Test , dass Videoexport zu H.264 um Faktor 6,7 und Multicam-Playback um Faktor 4,4 schneller vonstattengehen. Gerade bei umfangreichen Videoprojekten setze sich der iMac Pro maßgeblich ab, so das Fazit. Die beiden Testvideos von AppleInsider konzentrieren sich hingegen auf Bildbearbeitung sowie Benchmark-Ergebnisse. Auch hier zeigt sich ein wesentlich besseres Kosten-/Nutzen-Verhältnis, denn die Erledigung der Testaufgaben war meist 30 bis 60% schneller. Ungeachtet der Diskussion, ob der iMac Pro möglicherweise zu teuer und zu eingeschränkt für die gebotene Leistung ist, so stellt das Gerät dennoch ganz eindeutig das beste Angebote im Apple-Sortiment für Performance-hungrige Anwender und Anwendungen dar.