Videos: Unboxing iPhone 13 Pro Max & Silicon Cases in allen Farben

Verpackung mit Klebestreifen anstatt Plastik

Keine Überraschungen beim Inhalt der Verpackung

Alle Farben des Silikon Cases



Quelle: Passt nicht ganz wie angegossen: Hülle des iPhone 13 Pro auf dem iPhone 12Quelle: AppleInsider

Wer ein Modell des iPhone 13 vergangenen Freitag rechtzeitig vorbestellte, erhält sein Gerät vielleicht noch am Freitag: Nur wenigen auserwählten Personen wird das Glück zuteil, ihr iPhone zu einem früheren Zeitpunkt zu erhalten. Auf dem YouTube-Kanal SalimBaba Technical ist ein solcher Ausnahmefall zu bewundern: Die Verpackungen dreier goldener iPhone 13 Pro Max sind zu sehen und das wohl erste Unboxing eines Geräts der neuen Baureihe. Ein weiteres Video zeigt jedes Silikon Case von Apple für das iPhone 13 – Interessierte erhalten so Eindrücke von den zum Großteil neuen Farben.Man sieht dem YouTuber des Kanals SalimBaba Technical die Aufregung durchaus an: Ihm war es möglich, drei Exemplare des iPhone 13 Pro Max zu ergattern, allesamt in der Farbe Gold. Auffällig ist vor allem der Verzicht auf eine Plastikfolie, wie diese üblicherweise bei den Verpackungen des iPhones zum Einsatz kommt. Das Plastik weicht einem simplen Klebestreifen aus Papier – Apple möchte so zum Umweltschutz beitragen (sieh hier ).Ansonsten ändert sich recht wenig – zumindest im Vergleich zum direkten Vorgänger. Einmal mehr ummantelt Cupertino das Gerät nicht mit einer Folie, sondern benutzt lediglich eine Abdeckung aus Pappe für den Bildschirm, welche die Position der Tasten markiert. Im Lieferumfang befindet sich ein Lightning-auf-USB-C-Kabel: Apple legt seit dem iPhone 12 kein Netzteil mehr bei. Der Apple-Sticker ist farblich nicht an das Gerät angepasst, sondern wie gehabt weiß.Auf dem YouTube-Kanal von AppleInsider findet sich zudem ein Hands-on-Video sämtlicher Silikon Cases für das iPhone 13 – zu sehen sind also die Farben Kalkrosa, Pink Pomelo, Klee, Mitternacht, Abyssblau, Eisblau, Gelborange und Product Red. Apple hält für jedes der Modelle eigene Hüllen bereit, dennoch passen die Cases des iPhone 13 Pro auch für das iPhone 13. Das Ergebnis ist jedoch ästhetisch nicht sonderlich ansprechend, da das Kameramodul des iPhone 13 kleiner ist – und so eine Lücke zwischen dem Case und der Kamera entsteht. Umgekehrt funktioniert das nicht. AppleInsider beantwortet auch die Frage, das neue Produkt möglicherweise für den Vorgänger passt: Auch in diesem Fall muss der Anwender Abstriche machen. Die Bedienelemente und Aussparungen sind hierfür nicht ideal.Alle Hüllen sind mit MagSafe ausgestattet. Apple ruft 55 Euro pro Case auf, die Lieferzeit liegt aktuell bei drei bis vier Werktagen. iPhone 13 mini Silikon Case im Apple Online Store iPhone 13 Silikon Case im Apple Online Store iPhone 13 Pro Silikon Case im Apple Online Store iPhone 13 Pro Max Silikon Case im Apple Online Store