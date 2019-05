Video zum neuen iPod touch: Stark gedrosselter A10, Benchmarks, Zielgruppe

Performance: Ein stark gedrosselter A10

Kamera und sonstige Ausstattung

Vier Jahre vergingen, bis der iPod touch der sechsten Generation eine Wachablösung erhielt, denn in der vergangenen Woche stellte Apple eine neue Modellreihe vor (Store: ). Dies war schon alleine deswegen erforderlich, da der iPod touch zuvor nur auf einen A8-Chip setzte und damit Apples AR-Framework nicht unterstützte. In der siebten Generation verrichtet nun aber ein A10 Fusion seinen Dienst – und Apples Marketing als mobile Spieleplattform klingt damit auch nicht mehr so deplatziert wie zuvor. Konkrete Hinweise auf einen neuen iPod touch hatte es schon im vergangenen Jahr gegeben, erst jetzt erfolgte aber die Aktualisierung. In einem Videobeitrag gibt es den neuen iPod touch nun von allen Seiten zu sehen – und Benchmarks dokumentieren, was sich performancemäßig getan hat.Auch wenn Apple den A10 verwendet, so liegt die Performance dennoch unter anderen A10-basierten Apple-Geräten. Im iPhone 7 arbeitet der Prozessor mit 2,3 GHz, für den kompakten iPod touch drosselte Apple die Taktrate auf 1,6 GHz. Somit bringt es der iPod touch in Geekbench auf 2722 (ein Kern) und 4695 (Multicore) Punkte, wohingegen ein A10 mit voller Geschwindigkeit auf 3520 bzw. 6070 Zähler kommt. Im Vergleich zu Vorgänger-Generation legt der neue iPod touch dennoch zu und schafft doppelt so gute Werte. Der A8 des alten iPod touch war übrigens ebenfalls gedrosselt und arbeitete mit niedrigerer Taktrate als der A8 des iPhone 6.Apple aktualisierte die verwendete Kamera-Technologie nicht, weswegen die Fotoqualität inzwischen weit hinter den Möglichkeiten aktueller Geräte hinterherhinkt. Auch Touch ID fehlt weiterhin. Allerdings hat der iPod touch andere Stärken, denn weiterhin handelt es sich um ein sehr handliches Gerät zu einem recht geringeren Preis. Nur auf dem Gebrauchtmarkt fände man ansonsten die Möglichkeit, für 229 Euro ein iOS-Device mit Unterstützung von iOS 12 aufzutreiben. Als Zielgruppe hat Apple vermutlich eher junge Nutzer, Schulen und Unternehmen (z.B. Anbieter mobiler Kassensysteme) im Visier, die nach günstigen Apple-Geräten suchen. Für die meisten Besitzer eines iPhones dürfte der iPod touch hingegen keine interessante Option mehr sein, zumal sich jedes Smartphone als Musikplayer verwenden lässt.