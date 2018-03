Video: iPhone-Performance mit neuem und altem Akku

Bekanntlich nimmt die in Benchmark-Tests gemessene Rechenleistung eines iPhones erheblich ab, wenn der Akku altert und Apples Vorsorgemaßnahme gegen unerwartetes Abschalten eingreift. Apple erklärte nach Publikwerden der Drosselfunktion, dass man Leistungsspitzen abglätte - da ein Benchmark ausschließlich aus Leistungsspitzen bestehe, fallen die Resultate dort wesentlich drastischer als in der Praxis aus. Mit iOS 11.3, das vermutlich irgendwann im April erscheint, haben Nutzer übrigens die Möglichkeit, die Drosselung zu deaktivieren. Ein Video zeigt nun, wie sich ein alter Akku in der Praxis auf die Geräte-Performance auswirkt.Sicherlich wird nicht jedem Nutzer auffallen, dass auf dem iPhone gerade alles ein wenig verlangsam abläuft - im direkten Vergleich sind die Unterschiede aber durchaus sichtbar. So ziemlich jede Interaktion mit dem Gerät benötigt ein klein wenig mehr Zeit. Apps starten langsamer, Web-Seiten sind nicht so schnell geladen... sodass ein iPhone mit neuem Akku den Testzyklus im Video fast 16 Sekunden schneller abschließt (1:30 Minuten vs. 1:46 Minuten bis zum Start der Benchmark-App).Im Video leider nicht gezeigt wird, wie sich ein alter Akku auf die sichtbare Performance in Spielen auswirkt. Aus eigener Redaktions-Erfahrung lässt sich jedoch sagen, dass ein iPhone 6s bei hohen Anforderungen, die normalerweise problemlos erledigt werden können, stark in die Knie geht. Beispiel Pokémon Go: Das Spiel läuft üblicherweise auf einem iPhone 6s rundum flüssig. Sobald der Akku allerdings fast leer ist, zieht das System die Bremse an und verlangsamt die Darstellung auf wenige Frames pro Sekunde. Bis die Oberfläche reagiert, vergehen bei leerem Akku ebenfalls bis zu 10 Sekunden. Anscheinend gibt es nämlich auch unterschiedlich stark ausgeprägtes Drosselungsverhalten - zusätzlich zum Alter scheint das System auch bei niedrigem Ladestand vehementer einzugreifen, selbst wenn der Batteriesparmodus nicht aktiviert ist.