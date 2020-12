Video: Windows-Spiele auf M1 mittels Crossover – funktioniert das?

Performance würde meist reichen, aber Kompatibilität fehlt

Wenn es läuft, läuft es nur mit Einschränkungen

Mitte November hatte CodeWeavers angekündigt, dass man auf der Zielgeraden sei, um Windows-Apps auch unter M1-Macs auszuführen. Wie es in der Ankündigung hieß, muss man allerdings bis zur Veröffentlichung von macOS 11.1 warten, denn diese Systemversion bringt wichtige Fehlerbehebungen mit. Crossover emuliert die Intel-Binaries, um sie dann auf den ARM-Macs via Rosetta auszuführen. Dies geht natürlich mit Performanceverlusten einher, wenngleich frühe Demos zuversichtlich stimmten. Der M1-Chip verfügt über ausreichend Rechenleistung, um normale Programme selbst unter den ungünstigen Bedingungen auszuführen. CodeWeavers erklärte sogar, selbst Windows-Spiele seien möglich. Ein Versuch zeigt nun, was von dieser Aussage in der Praxis zu halten ist.Zum Einsatz kommt im Test ein MacBook Air. Angesichts der passiven Kühlung und der damit verbundenen Drosselung bei stärkerer Wärmeentwicklung handelt es sich im Gaming-Bereich momentan um das schwächste M1-Angebot. Nach einer kurzen Einführung, wie Crossover und Steam-Spiele zu installieren sind, geht es im Video direkt zum Versuch. Zunächst das ernüchternde Ergebnis: Man muss schon eine Weile danach suchen, um ein unterstütztes Spiel zu finden. Zahlreiche Titel verweigerten in der Crossover-Umgebung den Start und stürzen direkt ab. Es ist also (weiterhin) nicht möglich, beliebige Programme/Spiele zum Laufen zu bekommen.Hat man dann ein kompatibles Spiel gefunden, Bioshock Infinity war ein solches, gibt es gemischte Ergebnisse. 50 Bilder pro Sekunde waren zwar möglich, zwischendurch stotterte die Darstellung aber und es zeigten sich Grafikfehler. Dabei handelte es sich um Probleme mit dem DirectX-Rendering, nicht mit der zur Verfügung stehenden Grafikleistung selbst. Max Payne 3 lief sehr flüssig und nur mit kleineren Grafikfehlern, gleiches gilt für Portal 2 und The Witcher 3. Aktuell ist das Experiment "Windows-Spiele via Crossover auf dem M1-Mac" aber dennoch eher eine Machbarkeitsstudie als um eine bequeme Lösung zum Spielen. Weitere Informationen zu Crossover für M1-Macs hatten wir in diesem Artikel zusammengestellt: