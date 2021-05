Video: Jony Ives inspirierende Ansprache über Identität, Kreativität und Meinungen

Ive gratuliert Absolventen für besondere Leistung

Apples früherer Design-Chef Jony Ive hat eine unkonventionelle Rede für Absolventen des California College of the Arts gehalten. Der jahrzehntelange Schöpfer ikonischer Hardware-Designs für iPhone, Mac und viele andere Apple-Produkte sprach Corona-konform per zuvor abgedrehtem Kurzfilm. Ziel war es, die Zuseher dazu zu motivieren, stets neue Ideen zu entwickeln und neugierig zu bleiben. Regie führte Modefotograf Nick Knight.Ive tritt vor einem schwarzen Hintergrund und in einer Akademiker-Robe gekleidet auf. Apples ehemaliger Chief Design Officer thematisiert zu Beginn die besonderen Umstände der Covid-Pandemie und bedauert, dass die Abschlussfeier nicht wie gewohnt mit allen Beteiligten gemeinsam vor Ort stattfinden könne. Nichtsdestotrotz sei der Einsatz der Studenten – die oft alleine von zuhause tätig sein mussten – eine bemerkenswerte Leistung. Künstler, Kreative und ihre Ideen seien nach wie vor sehr wichtig in allen Bereichen der Gesellschaft. Mehr denn je gehe es darum, die bequemen abgetretenen Wege der Vergangenheit nicht immer wieder erneut zu gehen, sondern etwas Neues zu schaffen.Ive spricht in der Folge über seinen eigenen Lebensweg, der insbesondere in frühen Jahren immer mal wieder steinig gewesen sei. Er wolle den Absolventen so Hoffnung geben, dass auch sie es schaffen können, wenn sie ihre Ziele konsequent verfolgen. Die Design-Ikone beschreibt sich in jungen Jahren als schüchternen Menschen, der weder besonders gut lesen noch mit Selbstvertrauen sprechen konnte. Jedoch habe er sich über seine kreative Arbeit eine Identität geschaffen. So fand er heraus, wie er seinen Beitrag für die Gesellschaft und die Kultur leisten könne.Ive betont immer wieder, wie wichtig Ideen für kreative Prozesse sind. Die Absolventen sollen darauf achten, ihre Arbeit und Schaffenskraft stets zu respektieren und weiterzuentwickeln. Ideen seien zudem viel bedeutender als Meinungen: "Meinungen sind keine Ideen, Meinungen sind nicht so wichtig wie Ideen, Meinungen sind nur Meinungen." Für Kreative gehe es darum, ihren Ideen zu folgen und sich von ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern weder ablenken noch einschränken zu lassen. Ive empfindet Neugier als entscheidendes Element des Kreativprozesses: "Neugier kann uns vereinen – und uns dabei helfen, unsere Angst vor Neuem zu bändigen."