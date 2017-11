Verwirrter Sprachassistent: Siri wählt bei Prozentaufgaben den Notruf

Notruf richtig wählen

Prozentrechnung ist nicht jedermanns Sache, aber Siris Panik vor den Rechenaufgaben sorgt offenbar für eine Kurzschlussreaktion und sie wählt den Notruf. Jedenfalls wenn man ihr den Sprachbefehl »100 Prozent« gibt (Hinweis: Der Notruf wird erst nach einem fünfsekündigen Countdown gewählt. Bitte rufen Sie nicht zum Ausprobieren wirklich dort an, die Leitungen sollen für echte Notrufe frei bleiben).Natürlich ist keine Rechenschwäche oder pathologische Angst vor Matheaufgaben der Grund für Siris seltsame Reaktion, sondern ein Fehler in der Interpretation des Sprachbefehls. Bei »50 Prozent« versucht sie nämlich, die Nummer Fünf-Null anzurufen, bei »1000 Prozent« die Nummer »Eins-Null-Null-Null«. Um die Verwirrung zu komplettieren, geht sie mit anderen Aufgaben wie »20 Prozent« oder »48 Prozent« korrekt um und liefert die Rechenergebnisse 0,2 beziehungsweise 0,48. Offensichtlich ignoriert die Software bei manchen Zahlen den Zusatz »Prozent« und interpretiert den Befehl als Anrufauftrag. Gerade im Fall »100 Prozent« kann dies sehr ärgerlich sein, wenn man unverhofft den Notruf an der virtuellen Strippe hat.Betroffen sind nur iPhones mit deutschsprachiger Siri-Stimme, hier allerdings sowohl beim aktuellen iOS 11 als auch bei den Vorgängerversionen. Vor zwei Jahren war ein ähnlicher Fall bei der englischen Siri-Stimme bekannt geworden. Auch sie wendete sich an den Notruf, wenn man sie (sinnentleert) aufforderte: »Charge my iPhone to 100 %.« Dieser Fehler ist allerdings inzwischen aus dem Weg geräumt, die deutsche Variante davon wurde aber offensichtlich übersehen.Die normale Art, einen Notruf vom iPhone abzusetzen, besteht im fünfmaligen Drücken der Standby-Taste. Daraufhin erscheinen zwei Schieberegler, einer für das Ausschalten des Gerätes und einer für den SOS-Notruf. Beim iPhone X sind Standby- und Lautstärke-Taste für 3 Sekunden gleichzeitig zu drücken. Alternativ kann man Siri auch direkt (und unmissverständlich) auffordern: »Wähle den Notruf.«