Vergünstigt: Mehr als 80 verschiedene Macs im Refurbished Store

MacBook Pro

iMac 21,5" und 27"

MacBook und Mac Pro

iPads in Hülle und Fülle

Apple hat den offiziellen Refurbished Store für generalüberholte Geräte diesmal so prall wie selten zuvor gefüllt. Mehr als 80 verschiedene Konfigurationen stehen zur Verfügung, von MacBook über MacBook Pro, Mac mini, iMac und Mac Pro. Gleichzeitig gibt es wie üblich auch zahlreiche iPad-Varianten, den iPod touch sowie das Apple TV (Aktualisierung: ausverkauft). Im Folgenden eine Übersicht der aktuellen Angebote.(Store: Die günstigste Möglichkeit, ein MacBook Pro der aktuellen Baureihe zu erwerben, ist momentan das generalüberholte Modell mit 13,3", 2,3 GHz Core i5, 8 GB RAM sowie 128 GB internen Speicher. Apple veranschlagt für diese Konfiguration 1269 Euro. Für 1479 Euro steigt der Speicherplatz auf 256 GB, für 1699 Euro gibt es zudem einen Prozessor mit 3,1 GHz. Die am besten ausgestattete Variante mit 16 GB RAM und einem TB SSD liegt bei 2769 Euro. Sollen es 15" sowie ein QuadCore sein, dann kostet die Modellreihe "Juni 2017" mindestens 2379 Euro. Unverändert angeboten wird auch das MacBook Pro Retina des Jahres 2015 - allerdings ist das Gerät inzwischen so in die Jahre gekommen, dass 1909 Euro nicht mehr gerechtfertigt erscheinen.(Store: Ein iMac kostet bei Apple momentan mindestens 1099 Euro - sofern man mit der generalüberholten Variante zufrieden ist, die lediglich eine Festplatte und keine SSD mitbringt. Da man von derlei Konfigurationen allerdings nur entschieden abraten kann, liegt die erste sinnvolle Konfiguration bei 1439 Euro für ein aktuelles Gerät mit einem TB Fusion Drive. 20 verschiedene Varianten führt Apple derzeit im Refurbished Store, die Auswahl reicht von älteren Modellen des Jahres 2015 bis hin zum iMac 27" mit 5K-Display und 512 GB internem SSD-Speicher. Letztgenannte Konfiguration kostet 2779 Euro.(Store: Das MacBook 12" mit 1,1 GHz und 256 GB internem Speicher ist ab 1089 Euro zu haben (Modellreihe "April 2016"), die 2017er Serie kostet mindestens 1269 Euro. Sollte sich tatsächlich noch jemand für einen "New" Mac Pro des Jahres 2013 interessieren, so gibt es die günstigste Konfiguration für 2369 Euro.(Store: Einen riesengroßen Fundus gibt es in der iPad-Sektion. Rund 50 Modelle bietet Apple dort zum Verkauf an - von Geräten der Serie "Oktober 2013" für 339 Euro bis hin zum 12,9" iPad Pro für 1099 Euro. Wie üblich lautet der Hinweis, genau auf das angegebene Modelljahr zu achten. Bei älteren Baureihen relativiert sich der Preisvorteil nämlich schnell.