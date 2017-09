Twitter testet größere Tweets mit 280 Zeichen

In einem Blog-Eintrag hat das Kurznachrichtennetzwerk Twitter den Test größerer Tweets angekündigt. Bislang sind Tweets auf 140 Zeichen limitiert, was beim Start von Twitter vor 15 Jahren wegen der SMS-Unterstützung noch notwendig war. Durch den Erfolg des Smartphone gibt es aber kaum noch SMS-Abonnenten bei Twitter, da nun Apps und mobile Internet-Verbindungen viel verbreiteter sind.Nach reichlicher Überlegung testet man daher nun eine verdoppelte Tweet-Kapazität von 280 Zeichen. Dabei hofft man auf ein positiven Effekt auf das Interesse und Nutzungsverhalten registrierter Mitglieder. Zunächst aber wird diese Änderung nur mit ausgesuchten Nutzern getestet, um die Auswirkungen statistisch zu untersuchen.Die Verdoppelung der Tweet-Zeichen geht nämlich letztendlich auf eine Beobachtung zurück, die im Nutzungsverhalten asiatischer Nutzer ihren Ursprung nahm. Statistisch betrachtet stoßen chinesische, japanische und koreanische Nutzer nämlich seltener an das Tweet-Limit von 140 Zeichen, als englischsprachige Nutzer und sind daher seltener verärgert.Dies hängt mit den kompakten Zeichensystem der asiatischen Sprachen zusammen, die einen Satz mit wenigen Zeichen ermöglichen. Asiatische Nutzer können daher effektiv mehr Information in einem Tweet unterbringen. Aus diesem Grund werden Tweets mit 280 Zeichen, wenn sie denn tatsächlich kommen, auch nicht in jeder Sprache zur Verfügung stehen. Chinesisch, Japanisch und Koreanisch sollen auf 140 Zeichen beschränkt bleiben.Zur Zeitplanung hat Twitter keine Angaben gemacht. In ersten Tests hat sich aber bereits gezeigt, dass Nutzer mit der erhöhten Grenze häufiger Tweets schreiben, weil sie sich weniger um das Zeichenlimit Gedanken machen müssen. Dies ist ein wichtiger Effekt für Twitter, welches seit einigen Jahre unter Nutzerstagnation und einer großen Zahl passiver Nutzer leidet. Hinter der geplanten Erhöhung auf 280 Zeichen stecken daher sicherlich auch wirtschaftliche Interessen.