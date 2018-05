Total War Saga: Thrones of Britannia kommt auf den Mac

Strategiemix aus Civilization und Starcraft

Just am 3. Mai ist Total War: Thrones of Britannia für den PC herausgekommen. Nun hat Mac-Publisher Feral Interactive per Twitter angekündigt, das Strategiespiel zeitnah auch für den Mac umzusetzen. "Unser Ziel für die macOS- und Linux-Versionen ist es, ein oder zwei Monate nach dem Windows-Release am 3. Mai herauszukommen," gab das Studio bekannt. Zunächst hatte Feral geplant, die Versionen für die beiden Plattformen möglichst nah zum Termin für die PC-Publikation fertiggestellt zu haben. In jedem Fall wäre der Mac-Release nur ein oder zwei Monate nach der PC-Variante schon ein großer Erfolg, wenn man bedenkt, dass PC-Spiele häufig erst nach vielen Monaten oder sogar Jahren für die macOS-Plattform erscheinen.Auch der neue Teil der Serie folgt dem alten Erfolgsrezept: Während auf einer Kampagnenkarte rundenbasiert Einheiten gezogen, Städte verwaltet und Reiche administriert werden können, laufen die Schlachten in Echtzeit ab. Insofern erinnert der Kampagnenteil etwas an Civilization, während die Kämpfe eher etwas von Starcraft haben. Allerdings bewegt der Taktiker in Total War sehr viel größere Einheiten, die wiederum Gruppen darstellen. Das Ergebnis sind riesige Schlachten mit Hunderten von Kämpfern.Thrones of Britannia spielt im Jahr 878 n. Chr. auf den britischen Inseln. Der Spieler führt wahlweise Angelsachsen, gällische Clans oder Wikinger, um die Vorherschaft zu erlangen. Als König verwaltet der Spieler die Siedlungen, entwickelt in Gebäuden neue Waffen und Einheiten, um diese in anderen Einrichtungen zu produzieren. Mit großen Streitmächten zieht man parallel durch die schottischen Highlands oder die kleegrünen Wiesen des angelsächsischen Kent, um sich mit anderen Königreichen zu messen. Daneben lassen sich Allianzen mit anderen Völkern schmieden und seine Familienmitglieder zu erfolgreichen Verwaltern oder großen Generälen entwickeln. Dabei spielt sich jede Fraktion anders: Während die Wikinger eher als Nomadenstamm mit mobilen Siedlungen agieren, verwaltet der Spieler bei den Angelsachsen Bauernwirtschaft und Dorfstrukturen.Creative Assembly, das Entwicklerstudio der Reihe, hatte die zwei Ports "Rome 2" und "Attila" selber für den Mac umgesetzt, nachdem zuvor Feral diese Aufgabe mit Bravour erledigt hatte. Die Eigenumsetzungen waren schließlich nicht so gelungen, sowohl bei Rome 2 als auch bei Attila gab es diverse Klagen über Stabilitätsprobleme und Bugs. Nun hofft die Szene, dass Feral einen genauso guten Job macht, wie bei der jüngsten Portierung von Total War: Warhammer, das von Vielen als bestes Strategiespiel des letzten Jahres angesehen wird. Auch von Thrones of Britannia erwartet die Szene, dass es als Top-Titel des Genres 2018 in die Mac-Game-Annalen eingeht. Wer sehen will, wie sich der neue Total-War-Teil spielt, kann bei twitch einen ersten Eindruck erhalten. Über die Systemvoraussetzungen ist noch nichts bekannt. Total War: Thrones of Britannia soll rund 40 Euro kosten und lässt sich ab sofort vorbestellen.