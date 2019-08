Tipp: iPhone verloren? Siri auf dem Mac hilft

Geht ein iPhone im eigenen Haus verloren, verstecken sich die Geräte oftmals an den unmöglichsten Stellen, an denen man nie nachgesehen hätte. Wahrscheinlich bringt deshalb die Apple Watch auch eine schnell aus dem Kontrollzentrum erreichbare Taste mit, über die das iPhone einen lauten Ton abspielt – so lässt sich das Gerät einfach auffinden. Hat man keine Apple Watch mit dem iPhone gekoppelt, bleibt noch immer der Weg über die iCloud-Webseite, mit der sich ebenfalls ein Ton auf dem iPhone abspielen lässt.Doch es gibt eine schnellere Möglichkeit als über die iCloud-Webseite: Siri auf dem Mac kann mit einem einzigen Kommando ebenfalls einen Ton auf dem eigenen iPhone abspielen – ohne lästige Anmeldung auf der iCloud-Webseite. Mit dem Kommando "Ping mein iPhone an" oder "Spiele einen Ton auf meinem iPhone ab" vibriert das iPhone und spielt einen Ton in voller Lautstärke ab. Dies klappt ebenfalls, wenn das iPhone auf Stumm geschaltet ist – der Ton wird dennoch abgespielt.Anders als wenn die Funktion über die Apple Watch ausgelöst wird, erhält der Nutzer noch eine E-Mail von iCloud, dass soeben erfolgreich ein Ton auf dem Handy abgespielt wurde. So kann man erkennen, dass tatsächlich das Gerät erreicht werden konnte und einen Ton von sich gegeben hat. Nutzt man bereits macOS 10.15 Catalina, steht die Funktion zum Abspielen eines Tons auch direkt aus der "Find My"-App heraus zur Verfügung.Übrigens: Diese Funktion kann auch über dem heimischen HomePod aktiviert werden – mit den selben Kommandos spielt dann das iPhone, welches mit dem iCloud-Kontos auf dem HomePod verdrahtet ist, ebenfalls einen Ton ab.