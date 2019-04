„Tick different“: Apple verliert gegen Swatch vor Gericht

Schweizer Gericht gibt Swatch recht

„Think Different“ an IBM orientiert

Apple hat einen juristischen Streit mit Swatch verloren. Das Unternehmen aus Cupertino bezichtigte den Uhrenhersteller, sich widerrechtlich am früheren Apple-Slogan „Think Different“ bedient zu haben. Swatch benutzte für eine eigene Werbekampagne die leicht abgewandelte Variante „Tick different“.Das Schweizer Gericht sah den Vorwurf Apples als nicht erwiesen an. Swatch zufolge sei die „Think Different“-Kampagne von Apple, die das Unternehmen zwischen 1997 und 2002 für zahlreiche Werbeaktionen nutzte, in der Schweiz nicht bekannt genug, um einen besonderen Schutz genießen zu können.Dem Argument folgte das Gericht. Laut Berichten war die Hürde für einen Apple-Sieg ohnehin recht hoch. Mehr als 50 Prozent aller Schweizer hätten demzufolge „Tick Different“ eindeutig mit Apple assoziieren müssen, damit das Unternehmen aus Cupertino vor Gericht überhaupt eine Chance gehabt hätte.Es ist nicht das erste Mal, dass sich Apple mit Swatch über die Verwendung bestimmter Slogans auseinandersetzt. Vor einigen Jahren ließ Swatch „One more thing“ als eigene Schutzmarke in 44 Ländern eintragen. Der frühere Apple-CEO Steve Jobs verwendete den Spruch am Ende zahlreicher Keynotes, wenn er zum Schluss noch eine besondere Überraschung präsentierte. Auch Tim Cook setzte schon das ein oder andere Mal auf den Satz, um Produkte hervorzuheben. Inspirieren ließ sich Jobs seinerzeit mutmaßlich von der populären TV-Krimireihe Columbo, deren Protagonist Verdächtige immer wieder mit „One more thing“-Bemerkungen aus dem Konzept brachte. Apple konnte sich auch seinerzeit nicht gegen Swatch durchsetzen.Apple nutzte den Slogan „Think Different“ erstmals im TV-Spot Crazy Ones. Zu sehen waren Aufnahmen von 17 besonderen Persönlichkeiten der Populärkultur, die mit ihrer rebellischen Art die Welt zum besseren veränderten, so Apple. Dazu zählten Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, Richard Branson, John Lennon (mit Yoko Ono), Buckminster Fuller, Thomas Edison, Muhammad Ali, Ted Turner, Maria Callas, Mohandas Gandhi, Amelia Earhart, Alfred Hitchcock, Martha Graham, Jim Henson, Frank Lloyd Wright und Pablo Picasso.Apples PC-Konkurrent und langjähriger Intimfeind IBM bewarb die hauseigenen Computer seinerzeit mit dem Ausruf „Think!“. Der Slogan von Apple gilt als Anspielung darauf. Schon beim legendären Superbowl-Werbespot von 1984 wandte sich Apple direkt gegen den mächtigen IT-Konkurrenten.